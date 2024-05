Začetek zaslišanj o izraelski ofenzivi v Rafi

Na Meddržavnem sodišču v Haagu (ICJ) bodo danes in v petek potekala zaslišanja v zvezi z zahtevo Južne Afrike, naj Izraelu naloži nujne ukrepe za ustavitev ofenzive v Rafi na jugu območja Gaze. Najprej bodo na vrsti odvetniki Južne Afrike, v petek pa bo sledil odgovor predstavnikov Izraela.

Južna Afrika je na ICJ v začetku meseca vložila prošnjo za začasne ukrepe zaradi izraelskega vdora v Rafo, v kateri je sodišče pozvala, naj Izraelu odredi, da se takoj umakne iz mesta in konča vojaško ofenzivo. Od sodišča je tudi zahtevala, naj Izraelu odredi sprejetje učinkovitih ukrepov za omogočanje neovirane dostave humanitarne pomoči v Gazo.

Gre za del postopka v okviru tožbe, ki jo je Južna Afrika na ICJ vložila konec lanskega leta. V njej Izraelu očita kršenje konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida ter izvajanje genocidnih dejanj proti palestinskemu ljudstvu v Gazi.

ICJ je januarja Izraelu odredilo sprejetje takojšnjih ukrepov za preprečitev genocida in zagotovitev nujno potrebne humanitarne pomoči v Gazi, ne pa tudi končanja vojaškega posredovanja v Gazi.

Zadnje zatočišče v Gazi

V luči nedavne eskalacije napadov v Rafi so v Južni Afriki prepričani, da so dosedanji ukrepi nezadostni. "Izrael z napadom na Rafo napada še zadnje zatočišče v Gazi. Z uničenjem Rafe bo dokončno tudi uničenje območja Gaze," so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP zapisali v prošnji ICJ.

Izrael medtem vztraja, da ostaja "zavezan spoštovanju svojih mednarodnih pravnih obveznosti". Južno Afriko obtožujejo uporabe "bojevitega in napadalnega tona", obtožbe pa so označili za nezaslišane in jih kategorično zanikali.