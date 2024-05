Izpostavil je, da se je v mesto na jugu Gaze zateklo več kot milijon Palestincev, med njimi je polovica otrok, poročajo tuje tiskovne agencije.

Humanitarni delavci poročajo, da so v mestu razmere že zdaj obupne, bolnišnice pa bodo v naslednjih 24 urah prenehale obratovati, če ne bodo dobile goriva.

Izraelska vojska je v ponedeljek začela kopenski napad na vzhodni del Rafe, kar bi lahko bil uvod v napovedano veliko ofenzivo, s katero želi Izrael po lastnih navedbah dokončno uničiti palestinsko islamistično gibanje Hamas. Po podatkih ZN je odtlej iz mesta proti meji z Egiptom zbežalo več kot 100.000 ljudi.

Izrael je sicer po poročanju francoske tiskovne agencije AFP davi nadaljeval napade na različne dele Gaze.

Izrael k umiku pozval prebivalce dodatnih delov Rafe

Izraelska vojska je danes pozvala prebivalce osrednjega in vzhodnega dela Rafe, naj se umaknejo v naselje Al Mavasi na obali Sredozemskega morja, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Izraelski poziv prvič zajema tudi gosto naseljena območja v Rafi ter nakazuje na načrtovano razširitev ofenzive v Rafi kljub pozivom mednarodne skupnosti.

V sporočilu, ki ga je izraelska vojska predvajala v arabščini prek platforme X in v obliki besedilnih sporočil, so našteli območja v središču in na vzhodu mesta, vključno z dvema begunskima taboriščema v Rafi. Ljudje s teh območij se morajo nemudoma preseliti v naselje Al Mawasi na sredozemski obali, so navedli.

Kot poroča dpa, je to je prvič, da je izraelski ukaz za evakuacijo v Rafi zajel gosto naseljena območja. Izraelska vojska je sicer že v začetku tedna pozvala okoli 100.000 civilistov, naj se umaknejo iz vzhodnega dela mesta.

Ukaz izraelske vojske kaže, da namerava Izrael razširiti kopensko operacijo v mestu tik ob meji z Egiptom. Kot razlog zanjo navaja uničenje islamističnega gibanja Hamas.

Operacija nima podpore niti s strani najtesnejše izraelske zaveznice ZDA. Ameriški predsednik Joe Biden je ta teden celo omenil možnost ustavitve dobave orožja Izraelu v primeru ofenzive na Rafo.

Po podatkih Združenih narodov se v Rafi nahaja več kot milijon ljudi, ki so pobegnili pred spopadi v drugih delih Gaze. Med njimi je polovica otrok.