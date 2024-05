Izraelska policija je danes v mestu Nazaret vdrla v prostore katarske televizije Al Jazeera in zasegla opremo. Izrael je nove racije zoper televizijsko mrežo izvedel le nekaj dni po tem, ko je vlada prepovedala njeno oddajanje v državi, češ da ogroža varnost Izraela, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelski minister za komunikacije Šlomo Karhi je v nedeljo podpisal odlok, ki Al Jazeeri prepoveduje oddajanje v Izraelu, ministrstvo pa pooblašča, da zapre pisarne katarske televizijske mreže v državi in zaseže vso opremo, ki jo uporabljajo njeni zaposleni. Še istega dne je policija vdrla v prostore Al Jazeere v zasedenem vzhodnem Jeruzalemu in opremo v resnici tudi zaplenila.

Zakon omogočil vladno samovoljo

Za prepoved oddajanja Al Jazeere se je izraelska vlada odločila po tem, ko je parlament aprila potrdil nov zakon o medijih. Ta vladi daje pooblastila, da prepove oddajanje tujim televizijskim programom, če presodi, da ogrožajo varnost države. Odlok o prepovedi oddajanja katarske televizije naj bi po poročanju lokalnih medijev veljal najmanj 45 dni.

Izrael sicer že dlje časa televizijo obtožuje, da o vojni v Gazi poroča pristransko. Al Jazeera pa je nemudoma obsodila odločitev izraelskih oblasti in prepoved oddajanja označila za zločinsko dejanje Izraela, ki javnosti odreka pravico do dostopa do informacij.