ZN potrdili, da so novinarko Al Jazeere ubile izraelske sile

Združeni narodi so po neodvisni preiskavi danes sporočili, da informacije, ki so jih zbrali, kažejo, da so palestinsko-ameriško novinarko katarske televizije Al Jazeera Širin Abu Akleh 11. maja ubili streli izraelskih varnostnih sil.

"Vse informacije, ki smo jih zbrali, tudi od izraelske vojske in palestinskega generalnega državnega tožilca, potrjujejo dejstvo, da so streli, ki so ubili Abu Akleh in ranili njenega kolega Alija Samudija, prišli od izraelskih varnostnih sil in da niso bili posledica neselektivnega streljanja oboroženih Palestincev, kot so sprva sporočile izraelske oblasti," je danes v Ženevi na novinarski konferenci sporočila tiskovna predstavnica urada ZN za človekove pravice Ravina Shamdasani.

Končali neodvisno preiskavo smrti novinarke

Poudarila je, da niso našli informacij, "ki bi kazale na kakršnokoli dejavnost oboroženih Palestincev v neposredni bližini novinarjev". Kot zelo skrb vzbujajoče je navedla dejstvo, da izraelske oblasti še niso sprožile sodne preiskave.

S tem so končali neodvisno preiskavo smrti dolgoletne ugledne novinarke Al Jazeere, v okviru katere so proučili fotografije, video- in tonske posnetke, obiskali kraj dogodka, se posvetovali s strokovnjaki in se pogovorili s pričami ter pregledali uradna sporočila.

Ustreljena v glavo

Enainpetdesetletna novinarka je bila ubita med poročanjem s prizorišča racije izraelske vojske v palestinskem begunskem taborišču Dženin na območju zasedenega Zahodnega brega. Palestinsko zdravstveno ministrstvo je takrat sporočilo, da je bila ustreljena v glavo, zaradi poškodb pa je umrla kmalu po prihodu v bolnišnico. Ko je bila ubita, je nosila čelado in zaščitni jopič z napisom, da je novinarka.

Za njeno smrt so palestinska stran, Al Jazeera in Katar obtožile izraelsko vojsko. V to smer je pokazalo tudi več novinarskih preiskav, medtem ko je Izrael obtožbe zanikal.

Iz smeri izraelskih varnostnih sil so proti novinarjem izstrelili več nabojev

Združeni narodi so danes sporočili, da so ugotovili, da je na zahodni vhod begunskega taborišča Dženin 11. maja kmalu po 6. uri prišlo sedem novinarjev. Pol ure pozneje, ko so štirje novinarji zavili v eno od ulic, so "proti njim iz smeri izraelskih varnostnih sil izstrelili več posamičnih, na videz dobro usmerjenih nabojev". En naboj je v ramo zadel Alija Samudija, drugi naboj pa je zadel Abu Akleh v glavo in jo takoj ubil.

Visoka komisarka ZN za človekove pravice Michelle Bachelet je Izrael pozvala k preiskavi smrti novinarke in vseh drugih smrti v operacijah izraelskih sil na Zahodnem bregu in na območju Gaze.