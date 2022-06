V londonski kanalizaciji odkrili virus, ki naj bi bil že izkoreninjen

Otroška paraliza je pri majhnih otrocih pogosto blaga. Simptomi, ki se pojavijo od tri do pet dni po okužbi, vključujejo splošno slabo počutje, blago zvišano telesno temperaturo, glavobol, vneto grlo in bruhanje. Otrok običajno okreva v od 24 do 72 urah.

Otroška paraliza je pri majhnih otrocih pogosto blaga. Simptomi, ki se pojavijo od tri do pet dni po okužbi, vključujejo splošno slabo počutje, blago zvišano telesno temperaturo, glavobol, vneto grlo in bruhanje. Otrok običajno okreva v od 24 do 72 urah. Foto: Pexels

V Londonu so v vzorcih kanalizacijskih odplak odkrili redek primer virusa otroške paralize, pridobljenega iz cepiva med februarjem in majem, so sporočili z britanske zdravstvene agencije (UKHSA). Poliovirus, pridobljen iz cepiva (VDPV), je sev oslabljenega virusa in je bil sprva sestavni del peroralnega cepiva proti otroški paralizi (OPV), ki se je sčasoma spremenil in se začel obnašati kot naravni. V agenciji zdaj poskušajo ugotoviti, ali se je VDPV začel širiti v skupnosti.

V Veliki Britaniji sicer primera te bolezni niso imeli že več kot dve desetletji, zdaj pa so bili številni vzorci iz čistilne naprave Beckton v Newhamu v vzhodnem Londonu pozitivni na virus otroške paralize.

Britanska zdravstvena agencija je razglasila nacionalni zdravstveni primer in o tem obvestila Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), poroča CNBC.

"Pod nujno preiskujemo, ali se je zgodil prenos, britansko nacionalno zdravstveno službo (NHS) pa smo pozvali, da prijavi vse sumljive primere," je povedala epidemiologinja Vanessa Saliba iz UKHSA.

Večina populacije zaščitena

Poliovirus, eden od enterovirusov, je redek virus, ki lahko povzroči resne bolezni, kot je paraliza, pri tistih, ki niso bili cepljeni. Bolezen je bila v Evropi pogosta v petdesetih letih prejšnjega stoletja, vendar so jo po programu cepljenja v veliki meri uspešno izkoreninili.

V Veliki Britaniji so zadnji primer otroške paralize potrdili leta 2003. V UKHSA pravijo, da je tveganje za širšo populacijo izjemno nizko, a so starše pozvali, naj svoje otroke cepijo proti tej bolezni.

V Združenem kraljestvu je običajna praksa cepljenja otrok proti otroški paralizi kot del rutinskega programa.

"Večina prebivalcev je zaščitena, ker so bili cepljeni kot otroci, toda tisti, ki niso, so lahko izpostavljeni nevarnosti okužbe," je še poudarila Saliba.

V britanskem kanalizacijskem sistemu vsako leto odkrijejo od enega do tri viruse VDPV, toda do zdaj so bili to posamezni primeri. Zdaj se je zgodilo prvič, da je bila skupina gensko sorodnih vzorcev večkrat identificirana v več mesecih.

Hitro okrevanje, smrtnost danes redka

Otroška paraliza je pri majhnih otrocih pogosto blaga. Simptomi, ki se pojavijo od tri do pet dni po okužbi, vključujejo splošno slabo počutje, blago zvišano telesno temperaturo, glavobol, vneto grlo in bruhanje. Otrok običajno okreva v od 24 do 72 urah.

Bolezen je lahko bolj izrazita pri starejših otrocih in odraslih. Simptomi, ki se običajno pojavijo od sedem do 14 dni po okužbi, so zvišana telesna temperatura, hud glavobol, otrdel vrat in hrbet ter globoke bolečine v mišicah. Včasih se na določenih predelih kože pojavijo čudni občutki, na primer mravljinčenje ali nenavadna občutljivost na bolečino.

Najresnejši zaplet je paraliza, ki lahko prizadene tudi del možganov, odgovoren za dihanje, kar povzroča šibkost ali povešanje dihalnih mišic. Smrt zaradi otroške paralize je danes redka.