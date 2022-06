Potrebujete nasvet zdravnika? Pri nas ste na prednostni listi!

Oglasno sporočilo

V ordinaciji Zdravnik svetuje ste na prednostni listi vsi, brez izjeme! Zanima nas, kako se počutite, in želimo vam pomagati do boljšega zdravja – brez skrbi in bolečin.

Vsi se zavedamo, da je dober nasvet zdravnika neprecenljiv, še posebno v trenutkih, ko nas napade bolečina ali nas razjedajo skrbi in dvomi zaradi zdravstvenih težav naših otrok in bližnjih.

Bolezen nastopi, ko se ravnovesje poruši

Telo nam na svoj način pokaže, kadar nismo v ravnovesju, najhuje pa je, ko ne vemo, kaj se dogaja z našimi družinskimi člani ali bližnjimi. Lahko gre tudi pri blagih simptomih za resno težavo, lahko je le kaj prehodnega – toda ko je na kocki zdravje, velja situacijo preveriti pri strokovnjaku. Vedno, ko nastopi bolezen, je namreč dobro čim prej postaviti diagnozo in začeti terapijo, ki bo obolelemu povrnila zdravje. Ker ne poznamo vseh možnih simptomov in bolezni, bomo na podlagi počutja težko ugotovili, kaj se dogaja z nami ali našimi bližnjimi. Takrat se obrnite na Zdravnik svetuje, ki bo prisluhnil, primer strokovno preučil in vam svetoval o potrebnih nadaljnjih korakih za ozdravitev.

Brez vrst in zavrnitev

Velikokrat nas pokličejo mamice, ki so v skrbeh zaradi otrok, ljudje, ki so običajno zdravi, naenkrat pa zbolijo in ne vedo, kaj se dogaja z njimi, njihovim telesom, zato potrebujejo hitro usmeritev, ter starejši, ki težko dobijo zvezo s svojimi zdravniki ali ti ne prisluhnejo njihovim težavam. Tukaj pa so še posamezniki, ki jih skrbi za zdravje sorodnikov, in tisti, ki so v zdravstvenem sistemu 'izviseli', ker jih po prenehanju delovanja njihovega osebnega zdravnika nihče noče sprejeti. Pri nas ste na prednostni listi vsi, brez izjeme! Zanima nas, kako se počutite, in želimo vam pomagati do boljšega zdravja.

Zdravje na prvem mestu

Storitev Zdravnik svetuje smo si zamislili, ker verjamemo, da mora biti zdravje na prvem mestu in da je ob padcu odpornosti, težavi ali bolezni vsak trenutek negotovosti odveč. Strokovno podkovani zdravniki vam bodo prek telefona svetovali ob vsakem dvomu, pomisleku ali vprašanju, si ogledali vaše stanje prek poslane fotografije ali druge dokumentacije in vas usmerili k rešitvi. Vprašate jih lahko vse, kar bi običajno vprašali osebnega zdravnika! Potrebujete nasvet zase, za otroka, prijatelja, katerega od sorodnikov? So se vam čez noč pojavili neznani simptomi in potrebujete strokovno razlago, mnenje? Ne morete priklicati osebnega zdravnika ali ga nimate, ker jih primanjkuje? Potrebujete hiter odgovor ali dolgotrajnejši pogovor, morda drugo mnenje?

Naročanje na specialistične preglede

Ko gre za vaše zdravje in zdravje vaših bližnjih, ni neprimernih vprašanj. Imate v rokah izvid in potrebujete podrobno razlago ali drugo mnenje? Ste dobili napotnico za specialistični pregled, s katero se morate naročiti pri specialistu, pa imate težave s postopkom? Potrebujete pomoč, da vam svetujemo, kje so najkrajše čakalne vrste za naročanje k specialističnim pregledom ali priporočimo strokovnjaka?

Naročnik oglasnega sporočila je 12MEDIA D.O.O.