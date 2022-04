Je to konec googlanja o bolezenskih simptomih?

V zadnjih dveh letih smo izkusili, kako otežen je lahko dostop do zdravstvenih storitev. Kdor je v tem obdobju imel težave z zdravjem ali se je poškodoval, je tako izkusil, kako težko je priti do osebnega zdravnika. Omejen dostop do zdravstvenih storitev pa lahko pusti posledice na zdravju prebivalstva.

Foto: Getty Images

Če se spopadate z zdravstvenimi težavami, ki zahtevajo zdravniški pregled, je to lahko v tem trenutku za vas stresno in skrb vzbujajoče. Poleg oteženega dostopa do zdravnika in dolgih čakalnih vrst pa so pogosto tudi naši urniki zasedeni z neskončnimi seznami vsakodnevnih opravil, zato si tudi sami včasih težko vzamemo čas za posvet pri zdravniku oz. odlašamo, dokler ni zelo nujno, žal morda kdaj že prepozno. Zahvaljujoč spletnim in telefonskim posvetovalnicam z zdravniki je možnost zdravniškega posveta hitrejša in udobnejša izbira, da vam postavijo diagnozo, izdajo izvid ali svetujejo primerno zdravljenje.

V nekaterih primerih je osebni obisk zdravnika vsekakor nujen, ko denimo ni mogoče pregledati zlomljene kosti. A za nenujna zdravstvena stanja, ki so posledica bolezni ali lažje nezgode, lahko prek posveta na daljavo hitro in enostavno pridete do zdravnika splošne oziroma družinske medicine, ki zna na podlagi simptomov določiti diagnozo oz. svetovati zdravljenje.

Z zavarovanjem E-zdravnik do večje dostopnosti zdravstvenih storitev prek posveta na daljavo S sklenitvijo zavarovanja E-zdravnik pri Varuhu zdravja, Vzajemni, imate hiter dostop do zdravnika splošne ali družinske medicine na daljavo. Brez zamudnega čakanja in v udobju ter varnosti doma. Že kmalu bodo v zavarovanje vključili tudi zdravnike specialiste z različnih področij ter vam tako omogočili tudi specialistične preglede na daljavo. S sklenitvijo zavarovanja E-zdravnik posvet na daljavo omogočite tudi za bolezenska stanja svojih otrok, saj so vključeni v vaše zavarovanje. Posvet je na voljo 24 ur na dan brez čakalnih vrst. Premija je enotna za vse zavarovance od starosti 18 let dalje in znaša 1,82 evra na mesec.





Hiter zdravniški nasvet na daljavo

Če se spoprijemate z zdravstvenimi težavami, ki niso urgentne, je zavarovanje E-zdravnik nalašč za vas. Kot največji prednosti tovrstnega zdravniškega posvetovanja se ponujata, da ni ne čakalne dobe za pregled ne dolgega sedenja pred ambulanto, da pridete na vrsto. E-zdravnik je namreč na voljo ob vseh urah dneva. S posvetom na daljavo lahko zdravstvene težave rešite hitreje, saj se vse pogosteje na osebni posvet pri zdravniku čaka dneve, na pregled pri zdravniku specialistu pa celo tedne ali mesece. Posvet z zdravnikom na daljavo vam je običajno na voljo naslednji delovni dan po oddaji naročila za termin. Zavarovanje E-zdravnik je zelo priročna, dostopna in varna rešitev tudi za starejše, ki morda, zaradi krhkega zdravja, ne morejo zlahka od doma in na osebni posvet k zdravniku.

Foto: Getty Images

Po podatkih Varuha zdravja, Vzajemne, storitvi E-zdravnik zaupa že 4.500 zavarovancev, ki so do zdaj v prvi vrsti iskali pomoč na daljavo zaradi bolezni, bolečin v telesu, bolezenskih stanj otroka, glavobola, omedlevice oz. težav s pritiskom in zaradi vročine.

Zdravnik na daljavo vam bo dal strokovne informacije o vašem zdravstvenem stanju

O svoji zdravstveni težavi se boste posvetovali prek videopovezave ali po telefonu z zdravnikom splošne oziroma družinske medicine iz mreže izvajalcev Varuha zdravja. Brez obiska ordinacije in brez zamudnega čakanja.

Med zdravniškim posvetovanjem boste prejeli pomembne informacije in nasvete glede svojega zdravja, da boste lažje razumeli bolezenska stanja in simptome. Četudi se zdi morda koristno, da rešitev poiščete na svetovnem spletu, pa vas iskanje po internetu lahko usmeri v napačno smer in vas še bolj prestraši glede vašega zdravstvenega stanja. Namesto da iščete odgovore po internetu, izkoristite zavarovanje E-zdravnik in pridobite številne, zaupanja vredne in strokovne informacije o svojih zdravstvenih težavah ter koristne rešitve, kako se spopasti z njimi.

Foto: Shutterstock

Zavarovanje E-zdravnik enostavno sklenete prek spleta. Vključuje: Koriščenje posvetov s področja splošne oziroma družinske medicine, za vas in vaše otroke do 18. leta starosti.

Možnost izdaje izvida in morebitno priporočilo pregleda pri zdravniku specialistu.

Do dva posveta z zdravnikom na mesec oziroma največ sedem posvetov na zavarovalno leto.

Brezplačno asistenco zavarovalnice, ki za vas organizira zdravstvene storitve na daljavo.

Kako poteka posvet na daljavo?

V primeru, da zbolite ali se poškodujete, oddajte naročilo za termin prek spletnega obrazca ali brezplačne telefonske številke in predvidoma naslednji dan boste dobili termin za posvet.

Posvet boste lahko opravili prek videoklica ali telefonskega klica. Če boste želeli posvet z videoklicem, boste ob dogovorjenem terminu kliknili na predhodno poslano povezavo za vstop v spletno ambulanto – na ta način boste zdravniku lahko tudi pokazali morebitne vidne telesne simptome. Uporabniki storitve E-zdravnik so do zdaj v 30 odstotkih uporabili zdravniški posvet prek videoklica. Če se odločite za telefonski klic, vas ob dogovorjenem času pokliče zdravnik. Ob posvetu vam bo zdravnik lahko izdal izvid oziroma predlagal pregled pri zdravniku specialistu.

Foto: Shutterstock

Zdravnik je tako dostopnejši in na voljo takrat, ko ga potrebujete

Kadar vaše zdravstveno stanje ni urgentno, je posvet prek videoklica ali telefonskega klica izredno priročna in udobna rešitev. S tem boste privarčevali čas za pot k zdravniku in čakanje na pregled. Z zdravnikom vas bodo povezali, ne da bi pred tem čakali na liniji. Poleg tega na ta način nimate možnosti prenosa okužb, kar je v trenutnih razmerah še vedno pomembno.

E-zdravnik vam je, poleg posveta o vašem trenutnem zdravstvenem stanju, na voljo tudi za obrazložitev morebitnih nejasnosti glede specialističnih izvidov, glede navodil o predpisani terapiji in za vsa nenujna vprašanja ter dileme o zdravju.