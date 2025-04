Ugodno podatkovno gostovanje na Hrvaškem in Balkanu

Strah pred visokimi stroški gostovanja bo od zdaj naprej odveč. Telekom Slovenije prvič do zdaj omogoča neomejen prenos podatkov na Hrvaškem za fiksno mesečno ceno 9,95 evra. Svojo ponudbo je izboljšal še z neomejenim internetom v državah Balkana, kjer je prav tako na voljo neomejen mobilni internet v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Makedoniji, na Kosovu in v Albaniji.

Uporabniki so dodatno zaščiteni pred nepričakovanimi stroški izven EU, saj jim Telekom omogoča samodejen zakup enega gigabajta (1GB) prenosa podatkov v izbranih državah, v primeru, da uporabnik nima urejenega drugega zakupa in naredi prenos podatkov.

Neomejeni prenos podatkov na Hrvaškem

Uporabniki Telekomovih mobilnih storitev bodo lahko letos med bivanjem na Hrvaškem prvič koristili možnost neomejenega prenosa podatkov. Zakup opcije HR-internet neomejeno je na voljo tako naročnikom mobilnih paketov kot uporabnikom predplačniškega sistema Mobi.

Z vklopom zakupa, ki je na voljo po enotni ceni 9,95 evra na mesec, si uporabniki zagotovijo predvidljiv strošek uporabe prenosa podatkov za brskanje, gledanje video vsebin ali poslušanje glasbe. Ta možnost se aktivira s predhodnim vklopom, SMS-sporočilom ali preko Mojega Telekoma.

Ugodnejši neomejeni internet v državah Balkana

Med gostovanjem v državah Balkana je uporabnikom od zdaj na voljo neomejen prenos podatkov z novim zakupom Balkan internet neomejeno. Ta možnost je na voljo za 15,99 evra na mesec in velja v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Makedoniji ter na Kosovu in v Albaniji. Za koriščenje je potreben predhodni vklop s sporočilom SMS ali preko Mojega Telekoma.

Samodejni zakup prenosa podatkov v tujini

Samodejni zakup za določene države izven območja EU-tarife uporabnike varuje pred visokimi stroški gostovanja. Če si za čas gostovanja v izbranih državah izven območja EU-tarife ne vključite katerega izmed zakupov prenosa podatkov iz naše ponudbe in opravite prenos podatkov, vam Telekom samodejno vključi zakup z 1 GB prenosa podatkov, s čimer so uporabniki zaščiteni pred neželenimi visokimi stroški mobilnega gostovanja.

Samodejni zakup Balkan ali Samodejni zakup Svet se samodejno vključi ob prvi porabi prenosa podatkov v omrežju tujega operaterja v izbranih državah in velja do konca obračunskega obdobja.

Potujte brez skrbi: novo zavarovanje se vklopi samo

Telekom in Zavarovalnica Sava sta združila moči in predstavila napredno turistično zavarovanje Brezskrbni. Prednost tega zavarovanja je samodejni vklop ob prečkanju meje in samodejni izklop ob vrnitvi, kar pomeni, da plačamo "po porabi", torej le za dejanske dneve, preživete v tujini.

Z enkratno sklenitvijo zavarovanja si uporabnik zagotovi varnost na vsakem potovanju. Na voljo sta individualno ter družinsko zavarovanje, vključeno pa je tudi kritje za službene poti.

Kako sklenemo zavarovanje?



Najprej v portalu Moj Telekom potrdimo svoje zanimanje za sklenitev zavarovanja, sledi pa preusmeritev na spletno mesto Zavarovalnice Sava. Tam izpolnimo in digitalno podpišemo potrebne spletne obrazce, znesek zavarovanja pa bo nato prištet k Telekomovemu mesečnemu računu.