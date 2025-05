Predlogu novele zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne, ki predvideva možnost prenosa delnic te zavarovalnice na družinske člane, se v DZ obeta široka podpora. Poslanci so se danes strinjali, da bodo spremembe za mnoge pomenile stroškovno in birokratsko razbremenitev. Naklonjeni so tudi predlogu novele zakona o javnih financah.

Zakon o statusnem preoblikovanju Vzajemne je ob nadomestitvi prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja z obveznim zdravstvenim prispevkom na dan 1. januarja 2024 uredil preoblikovanje te zdravstvene zavarovalnice. Kot je zapisano v njem, bo Vzajemna svojim nekdanjim zavarovancem izplačala njihove deleže oziroma bodo dobili delnice preoblikovane družbe. Postopki za to so že stekli.

Ker številni upravičenci do delnic Vzajemne niso zainteresirani za odpiranje trgovalnih računov, so v NSi pripravili predlog sprememb zakona, po katerem bi lahko upravičenci delnice prenesli na družinske člane in sorodnike, je v današnji drugi obravnavi predloga novele v imenu predlagateljev spomnil vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj.

Vlada je ta predlog podprla, so ga pa člani odbora za finance na nedavni seji nekoliko spremenili. Ob tem so precej skrčili sprva predlagan krog sorodnikov, na katere bo upravičenec lahko prenesel delnice.

Razširitev kroga upravičencev in obdavčitev

V NSi so zato za današnjo obravnavo vložili dva predloga amandmajev. Ker se bojijo, da bi preveliko zoženje kroga predvsem upravičencem, ki nimajo potomcev, onemogočilo prenos pravice do delnic, so predlagali, da se v nabor doda še brata ali sestro ter nečaka ali nečakinjo. Glede na to, da je za upravičence do delnic predvidena oprostitev dohodnine od dohodka ter dobička iz kapitala, so se zavzeli, da bi enak izvzem iz obdavčitve veljal tudi za osebe, na katere bi bile delnice prenesene.

Državna sekretarka na finančnem ministrstvu Nikolina Prah je v zvezi s prvim predlogom amandmaja danes dejala, "da je ključno, da je opredelitev sorodstvenega kroga jasno določena in da s širitvijo tega kroga ne povzroča dodatnih administrativnih in finančnih bremen Vzajemni ali upravičencem".

Glede predlaganega dopolnila o davčni obravnavi pa je poudarila, da olajšave ne morejo veljati za tiste, ki delnice pridobijo pozneje, saj niso imeli enakega položaja ob preoblikovanju zavarovalnice kot upravičenci. "Njihova pridobitev delnic je primerljiva s pridobitvijo delnic katerekoli druge družbe na trgu," je dodala.

Podpora poslancev

Poslanci so v predstavitvi stališč poslanskih skupin napovedali podporo predlogu novele.

"Bolj varčno je, če delnice prevzame ena oseba v družini, ki po možnosti trgovalni račun celo že ima, saj si tako preostali posamezniki znotraj sorodstvenega kroga prihranijo stroške odprtja in vodenja računa," je poudaril vodja poslanske skupine Levica Matej Tašner Vatovec. V SD so prepričani, da se s predlogom novele izpolnjuje osnovni cilj zakona, to je zagotovitev, da bodo upravičenci s prejetimi delnicami lahko razpolagali brez pretiranih stroškov in omejitev, je potrdil Soniboj Knežak.

Da bodo lahko posamezniki na račun sprememb bistveno racionalizirali svoje stroške z delnicami, je v imenu SDS ocenila tudi Suzana Lep Šimenko.

V Svobodi kljub določenim dodatnim tveganjem podpirajo tudi predlagano širitev kroga upravičencev, je povedal Bojan Čebela (Svoboda). Jožef Horvat (NSi) pa je pozval k podpori tudi njihovemu predlogu dopolnila glede oprostitve davka za tiste, na katere bi bile prenesene delnice, saj da se ga s tega naslova v proračun ne bo steklo veliko.

Obravnavali tudi novelo o javnih financah

Poslanci so danes opravili tudi drugo obravnavo predloga novele zakona o javnih financah, s katero se tako kot z že marca sprejetim novim zakonom o fiskalnem pravilu posega na področje srednjeročnega načrtovanja proračuna.

Državna sekretarka na finančnem ministrstvu Saša Jazbec je ponovila, da se s predlagano novelo dodaja v zakon novo poglavje o srednjeročnem fiskalnem načrtovanju. Ureja se obveznost urada za makroekonomske analize in razvoj glede priprave makroekonomske napovedi, določa priprava srednjeročnih proračunskih projekcij in dokumentov ter nalaga statističnemu uradu in ministrstvu za finance objava različnih fiskalnih podatkov, skladnih z evropsko metodologijo ESA.

Z novelo zakona o javnih financah se bo tudi posodobilo določbe, ki urejajo pripravo letnih proračunskih dokumentov v povezavi z novimi srednjeročnimi fiskalnimi dokumenti.

Predlogu novele se obeta široka podpora. Tako glasovanje o prvem kot o drugem predlogu je predvideno še danes.