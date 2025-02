Vzajemna upravičencem: Nikamor se vam naj ne mudi

Najpozneje v prihodnjih dneh se morajo upravičenci do vračila deleža premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri Vzajemni v višini do 120 evrov odločiti, ali želijo izplačilo v denarju ali delnicah. Upravičenci z višjim deležem bodo v vsakem primeru prejeli delnice, a jim z odprtjem trgovalnega računa ni treba hiteti.

Do deleža pri statusnem preoblikovanju Vzajemne so poleg Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije upravičeni vsi, ki so bili na dan 31. december 2023 člani Vzajemne. To so zavarovanci, ki so imeli tega dne pri Vzajemni veljavno vsaj eno zavarovalno pogodbo s trajanjem eno leto ali več. Gre za nekaj več kot 831.000 oseb.

Obvestila upravičencem je Vzajemna začela pošiljati sredi januarja. V njih je zapisano, do kakšnega deleža pri statusnem preoblikovanju Vzajemne je posameznik upravičen. Če je znesek višji od 120 evrov, mu pripadajo delnice v delniško družbo preoblikovane Vzajemne, če je nižji, pa lahko izbira med izplačilom v denarju ter prejemom delnic.

Delnice ali denar

Tistim, ki bodo prejeli delnice, za zdaj ni treba storiti ničesar, preostali pa morajo Vzajemni sporočiti, ali želijo delnice ali denar. Takšnih je 412.217. Če želijo denar, morajo prek priloženega obrazca v obvestilu sporočiti številko transakcijskega računa. Zadnji dan, da to storijo, je 27. februar, izplačilo pa lahko pričakujejo v šestih mesecih po sprejetju sklepa o višini osnovnega kapitala Vzajemne na Agenciji za zavarovalni nadzor.

Upravičencev, katerih delež presega 120 evrov in bodo torej prejeli delnice, je 419.356, je sredi januarja na novinarski konferenci povedal predsednik uprave Vzajemne Matija Šenk. Vrednost ene delnice je en evro, izdane bodo predvidoma letos jeseni, za njihov prevzem iz KDD pa bo moral imeti upravičenec odprt trgovalni račun.

Predsednik uprave Vzajemne Matija Šenk. Foto: STA

Se bo lastništvo v Vzajemni sploh izplačalo?

Kdor trgovalnega računa še nima, ga bo moral odpreti pri eni od bank ali borznoposredniških hiš, saj brez tega prevzem delnic iz KDD ne bo mogoč. S tem pa so povezani stroški odprtja in vodenja računa in mnogi se sprašujejo, ali se jim bo lastništvo v preoblikovani Vzajemni sploh izplačalo.

S to problematiko so seznanjeni tudi na finančnem ministrstvu in kot je pred nekaj dnevi povedala državna sekretarka Nikolina Prah, kot eno od možnih rešitev vidijo neposredno uvrstitev delnic Vzajemne na individualne naložbene račune, kot jih predvideva predlog zakona o individualnih naložbenih računih, ki je bil konec lanskega leta v javni obravnavi. "To bi bila izjema od siceršnjega poslovanja na tem računu," je povedala. Pričakuje, da bo vlada predlog zakona obravnavala v marcu ter ga poslala v potrditev v DZ.

Stroške odprtja in vodenja trgovalnega računa ter prenosa delnic določajo banke in borznoposredniške hiše same. Po javno dostopnih podatkih se gibljejo od 30 do 50 evrov letno.

Vzajemna: Nikar ne hitite z odpiranjem trgovalnega računa

Na Vzajemni ob tem upravičencem svetujejo, naj z odprtjem trgovalnega računa ne hitijo in naj počakajo na javne objave cenikov in morebitne popuste. Če ne bodo takoj uredili prenosa, bodo namreč delnice ostale na KDD še dve leti od uvrstitve na Ljubljansko borzo, ki se pričakuje v začetku leta 2026. Po izteku tega roka pa bodo prešle v last Kapitalske družbe, ki do upravičencev ne bo imela nikakršnih obveznosti več.

Postopek preoblikovanja Vzajemne iz družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo je stekel hkrati s preoblikovanjem prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni zdravstveni prispevek 1. januarja 2024. Šenk je na januarski novinarski konferenci lanske poslovne rezultate ocenil kot dobre ter poudaril, da zavarovalnica ohranja visoko kapitalsko ustreznost.