Za izplačilo deleža premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri Vzajemni v delnicah se je odločila približno desetina upravičencev, ki imajo možnost izbire in so Vzajemni posredovali svojo izjavo. Prestali želijo izplačilo v denarju. Upravičence, ki podatkov še niso posredovali, v zavarovalnici pozivajo, naj to storijo čim prej.

Vzajemna je v postopku statusnega preoblikovanja zaključila pošiljanje obvestil vsem upravičencem. Kot je na današnjem srečanju z novinarji v Ljubljani povedal predsednik uprave zdravstvene zavarovalnice Matija Šenk, so od približno 412 tisoč upravičencev, ki imajo zaradi deleža v višini do 120 evrov možnost izbire izplačila v delnicah ali denarju, prejeli približno 245 tisoč izjav.

Tiste, ki želijo izplačilo v denarju, a številke transakcijskega računa še niso posredovali, v Vzajemni pozivajo, naj to storijo čim prej, saj se rok izteče 27. februarja. Denar bo sicer mogoče prevzeti še pet let po tem, vendar je, da bi se izognili nevšečnostim, postopek bolje opraviti prej. Začetek izplačil je predviden julija, zaključek pa do konca leta. Upravičenci z deležem do 120 evrov, ki se ne bodo opredelili, bodo prejeli izplačilo v denarju.

Delniškim upravičencem se z odprtjem računa ne mudi

Približno 419 tisoč upravičencev do deleža nad 120 evrov bo skladno z zakonom prejelo delnice. Kot je poudaril Šenk, se tistim, ki trgovalnega računa nimajo, z odprtjem ne mudi. Dokler delnice ne bodo izdane pri KDD, jih niti ne bo mogoče prevzeti. "Svetujemo, naj počakajo na javne objave cenikov in morebitne popuste pri ponudnikih trgovalnih računov," je dejal.

S trgovalnim računom so namreč povezani stroški odprtja in vodenja. S to problematiko so seznanjeni tudi na finančnem ministrstvu, kjer kot eno od možnih rešitev vidijo neposredno uvrstitev delnic Vzajemne na nastajajoče individualne naložbene račune, kar vodstvo Vzajemne pozdravlja.

Kako se te delnice dedujejo?

Od skupno približno 830 tisoč odposlanih obvestil upravičencem jih približno 18 tisoč ni bilo vročenih, je povedala članica uprave Alja Markovič Čas. V Vzajemni zato vse zavarovance, ki menijo, da so upravičeni do deleža, a obvestila niso prejeli ali so ga izgubili, pozivajo, da se obrnejo na poslovalnico ali klicni center zavarovalnice.

Med pogostejšimi vprašanji upravičencev so po njenih besedah postopki v primeru dedovanja. Kot je pojasnila, lahko dediči na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju oziroma o pozneje najdenem premoženju zahtevajo izplačilo deleža v denarju ali delnicah. Ker vsak mesec umre približno tisoč upravičencev, pričakuje, da se bodo na tem področju še pojavljala vprašanja.

Možnosti prenosa pravice do delnic Vzajemne na drugo osebo, kar je zaradi poenostavitve postopka in znižanja stroškov za starejše nedavno predlagal vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj, zakon po besedah Markovič Čas ne omogoča. Idejo sicer pozdravljajo in menijo, da bi jo bilo mogoče uresničiti brez obsežnejših zakonodajnih sprememb, je povedala.

Sklep skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), s katerim je ministrstvo za finance pozvala k reviziji vrednotenja Vzajemne, pa po Šenkovih besedah težko komentirajo. Način vrednotenja je namreč določen z zakonom.

Prihodnje leto Vzajemna na borzi

Kot je še napovedal, prvo skupščino nove delniške družbe načrtujejo za oktober ali začetek novembra, predvidoma v začetku leta 2026 pa bodo delnice uvrstili na Ljubljansko borzo. "Vse informacije bomo pravočasno posredovali prek medijev in drugih komunikacijskih kanalov," je dodal.

Postopek preoblikovanja Vzajemne iz družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo, ki ga določa poseben zakon, je stekel hkrati s preoblikovanjem prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni zdravstveni prispevek 1. januarja 2024.

Do deleža pri statusnem preoblikovanju so poleg ZZZS upravičeni vsi, ki so bili na dan 31. december 2023 člani Vzajemne. To so zavarovanci, ki so imeli tega dne pri Vzajemni veljavno vsaj eno zavarovalno pogodbo s trajanjem eno leto ali več. Gre za nekaj več kot 831 tisoč oseb.

Lani zbrali več premij kot leta 2023

Vzajemna je po nerevidiranih podatkih lani zbrala 31,8 milijona evrov kosmate obračunane premije, kar je 12,4 odstotka več kot predlani, je danes povedala članica uprave Petra Mezgec. Pri zdravstvenih zavarovanjih je dosegla malo manj kot 21 milijonov evrov.

Bilančna vsota zavarovalnice je konec lanskega leta znašala 117,8 milijona evrov, stanje kapitala pa 73,1 milijona evrov. Količnik kapitalske ustreznosti je ob upoštevanju zmanjšanja kapitala za oceno izplačila vsem upravičencem z deležem do 120 evrov 328-odstoten, če bi ZZZS želel izplačilo v denarju, pa 278-odstoten.

Vzajemna bo po ocenah vodstva točko preloma za dosego dobička po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja dosegla leta 2027 ali 2028. "Poudarek v tem obdobju bo na rasti segmenta zdravstvenih in nezgodnih zavarovanj ter digitalizaciji storitev," je napovedala Mezgec.