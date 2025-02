Ministrstvo: Sklep skupščine ZZZS v nasprotju z zakonom o statusnem preoblikovanju Vzajemne

Način določitve deleža Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v Vzajemni določa zakon o njenem statusnem preoblikovanju, so v odgovoru za STA spomnili na finančnem ministrstvu. Zakon določa, da izračun deleža ZZZS pripravi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij. Postopek izbora ocenjevalca izvede finančni minister.

Zakon določa tudi, da mora določitev deleža ZZZS in določitev deležev vseh drugih upravičencev pregledati in potrditi pooblaščeni revizor, postopek za izbor katerega prav tako izvede finančni minister.

Na ministrstvu za finance so poudarili, da so do zdaj izvedli vse naloge, ki jim jih je nalagal zakon. Imenovali so pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij in revizorja. Niso pa na ministrstvu ugotavljali deležev posameznih upravičencev niti niso sodelovali pri izboru podatkov za pripravo cenitev.

Skupščina ZZZS je na četrtkovi izredni seji izglasovala uveljavitev deleža v zavarovalnici Vzajemna v delnicah. Skupščina ob tem pričakuje vračilo ustanovnega kapitala, ki ga je ZZZS prispeval leta 1999, zato je ministrstvo za finance pozvala k reviziji vrednotenja Vzajemne. Po mnenju več članov skupščine bi moral biti delež ZZZS v Vzajemni višji od 11,19 milijona evrov.