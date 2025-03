Vzajemna s partnerji gradi zdravo družbo

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica je trem najboljšim izvajalcem zdravstvenih storitev iz Mreže Varuha zdravja podelila priznanja Zlati partner vrhunske kakovosti. Še dvajset jih je prejelo priznanja Partner vrhunske kakovosti. Dogodek, prepleten z rdečo nitjo slogana "Gradimo zdravo družbo", je pospremil pogovor z direktorjem podjetja Boxmark Leather in predsednikom Združenja delodajalcev Slovenije Marjanom Trobišem o pomenu dodatnih zdravstvenih zavarovanj za posameznika in gospodarstvo v času, ki ga zaznamuje naraščajoča stopnja absentizma.

Predsednik uprave Vzajemne Matija Šenk je v nagovoru poudaril osrednjo vlogo partnerstva in sodelovanja med zavarovalnico in izvajalci pri zagotavljanju kakovostnih in hitrih storitev za zavarovance. Poudaril je, da Vzajemna s svojimi partnerji skrbi za zanesljivo in celovito obravnavo svojih zavarovancev, ob tem pa ohranja najvišjo raven zadovoljstva uporabnikov, kar dokazuje povprečna ocena zadovoljstva 4,9 od 5. "Brez vas ne bi mogli zagotavljati hitrih in kakovostnih storitev za zavarovance. Vaša predanost, strokovnost in sodelovanje omogočajo, da naši zavarovanci dobijo najboljšo oskrbo," je dejal Šenk. Vzajemna je v zadnjem obdobju dokazala veliko sposobnost prilagajanja na spreminjajoče se poslovne in tržne razmere, k čemur prispeva tudi osredotočenost na razvoj inovativnih produktov. To po Šenkovih besedah potrjujejo poslovni rezultati, ki kažejo rast v vseh segmentih zavarovanj.

Direktorica Sektorja za podporo strankam mag. Irena Tiselj Kaluža je poudarila, da ima pri rasti zavarovanj pomemben delež Zdravstvena polica za hiter dostop do specialističnih zdravstvenih storitev. Prav tako je od leta 2022 pomembno naraslo število asistenc, pri čemer je pomemben kazalnik tudi število primerov, ki jih Vzajemna reši že ob prvem klicu zavarovanca. Na tem področju je cilj za letošnje leto postavljen še višje. Vzajemna se trgu dinamično prilagaja z razvojem novih produktov in krepitvijo mreže izvajalcev, z vidika zavarovancev in delodajalcev pa je ključna rast kolektivnih zavarovanj, ki omogočajo prilagajanje potrebam zaposlenih in zagotavljajo ustrezno zdravstveno obravnavo.

Osrednji gost dogodka Marjan Trobiš, direktor podjetja Boxmark Leather in predsednik Združenja delodajalcev Slovenije, je v pogovoru o pomenu zdravstvenih zavarovanj za zaposlene in podjetja ter o vlogi zasebnega sektorja v zdravstvu ocenil, da so zaposleni zadovoljni, če delujejo v stabilnem delovnem okolju, katerega pomemben element je dostopno in zanesljivo zdravstvo. "Koristi zdravstvenih zavarovanj za zaposlene se kažejo na različnih področjih, predvsem pomembno za podjetje je zmanjšanje absentizma, povečanje lojalnosti zaposlenih, v zavarovanje so vključeni tudi otroci zaposlenih," je povedal in navedel glavne prednosti: "Kakovostna zdravstvena oskrba zmanjšuje možnost napak pri diagnostiki in zdravljenju ter povečuje varnost pacientov. Pravilna in pravočasna obravnava omogoča boljše rezultate zdravljenja ter zmanjšuje tveganje zapletov. Dobro organizirana mreža izvajalcev pa omogoča hitrejši dostop do storitev in krajše čakalne dobe."

V Mrežo izvajalcev zdravstvenih storitev Varuha zdravja je vključenih že več kot 180 izvajalcev iz Slovenije in tujine, priznanja pa so prejeli tisti izstopajoči, ki so v letu 2024 dosegli opazne rezultate na področjih rasti prometa in zadovoljstva strank.

Predsednik uprave Matija Šenk, članica uprave mag. Petra Mezgec in direktorica Sektorja za podporo strankam mag. Irena Tiselj Kaluža so najboljšim partnerjem Vzajemne podelili priznanja v dveh kategorijah.

Priznanje Zlati partner vrhunske kakovosti 2024 so prejeli trije izvajalci, ki so v Mrežo Varuha zdravja vključeni že od leta 2010, to so Artros, zdravstvena dejavnost, d. o. o., Barsos-MC, zdravstvene storitve, d. o. o., in Zdravilišče Rogaška-zdravstvo, d. o. o.

Za prejem priznanja Partner vrhunske kakovosti 2024 je bilo na podlagi merljivih kriterijev poslovanja, kot sta obseg prometa in zadovoljstvo strank, izbranih 20 izvajalcev: DiaLab, radiološka slikovna diagnostika, d. o. o. MD medicina, zdravstvene in druge storitve, d. o. o. Kirurgija Pilih, zdravstvene storitve in prodaja, d. o. o. Aristotel, zdravstveni center, d. o. o. Dvorec Lanovž, specialistična klinika, d. o. o. Klinika OMNIA, specialistične medicinske dejavnosti, d. o. o. Medicinsko termalni center Fontana, zdravstvo in rekreacija, d. o. o. Estetika Milošević, plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija d. o. o. Poliklinika Nobilis, zdravstvene storitve, d. o. o. MDT & T, podjetje za medicinsko diagnostiko, terapijo in tehnologijo d. o. o. Bisturmed, medicinski center, d. o. o. Grošelj – Matos otorinolaringologija, d. o. o. Zdravstveni center Lorena, d. o. o. Klinika Doktor 24, zasebna zdravstvena ordinacija, d. o. o. Zdrav splet, družba za zdravstveno dejavnost, posredništvo, storitve, trgovino, raziskovanje, računalništvo in razvedrilo, d. o. o. Morela okulisti, d. o. o. UZ medicina, ultrazvok, diagnostika in terapija, d. o. o. Center celostne oskrbe, d. o. o., socialno podjetje Fizio Enigma, fizioterapija, d. o. o. Medicinski center Medartis, d. o. o.

Dogodek je potekal v sproščenem vzdušju, ki ga je popestrila glasbena spremljava priznane električne violinistke Maše Golob.

