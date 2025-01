Na pošto prva obvestila upravičencem v okviru statusnega preoblikovanja Vzajemne

Vzajemna bo danes začela pošiljati obvestila upravičencem v okviru statusnega preoblikovanja družbe. Upravičenci do vračila deleža premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v višini do 120 evrov se bodo lahko odločili za izplačilo v denarju ali delnicah, upravičenci do deleža nad 120 evrov pa bodo prejeli delnice.

Do deleža pri statusnem preoblikovanju Vzajemne so po predlani sprejetem zakonu poleg Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) upravičeni vsi, ki so bili na dan 31. december 2023 člani Vzajemne. To so vsi zavarovanci, ki so imeli pri Vzajemni na ta dan veljavno vsaj eno zavarovalno pogodbo s trajanjem eno leto ali več.

Med upravičence se deli vrednost kapitala Vzajemne na dan 31. december 2023, pri čemer bo družba v denarju ali delnicah razdelila približno 96 milijonov evrov.

Podrobnosti o preoblikovanju si lahko preberete v naslednjem članku:

Članica uprave Vzajemne Alja Markovič Čas je na torkovi novinarski konferenci zagotovila, da bodo vsi upravičenci obvestilo prejeli pravočasno. Tisti, ki se bodo odločili za izplačilo, ga bodo prejeli v šestih mesecih po sprejetju sklepa o višini osnovnega kapitala in o številu delnic družbe na Agenciji za zavarovalni nadzor, je povedala. Delnice bo mogoče prevzeti v roku dveh let pri Centralni klirinško depotni družbi in jih prenesti na svoj trgovalni račun. Prodati jih bo mogoče, ko bodo uvrščene v borzno trgovanje, kar naj bi se zgodilo v začetku leta 2026.