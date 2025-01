Znano je, kaj se bo zgodilo z Vzajemno #video

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica z jutrišnjim dnem začenja upravičencem pošiljati obvestila, v katerih bodo ti seznanjeni, kolikšen je njihov delež. Obvestila bodo pošiljali do 11. februarja, prejeli jih bodo vsi, ki so imeli 31. 12. 2023 vsaj eno leto sklenjeno zavarovanje pri omenjeni zavarovalnici.

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica je na novinarski konferenci predstavila informacije o postopku preoblikovanja, ki poteka po zakonu o statusnem preoblikovanju. Določitev deležev ustanovitelja, to je Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), in posameznih upravičencev je izvedel pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, je pojasnil predsednik uprave Matija Šenk. Gre za družbo KF Finance, ki jo je izbralo finančno ministrstvo. Izračun je nato pregledal in potrdil pooblaščeni revizor, ki ga je prav tako izbralo pristojno ministrstvo, to pa je družba PricewaterhouseCoopers.

ZZZS in upravičenci do deleža v višini 120 evrov se lahko odločijo za izplačilo deleža v denarju (izplačilo bo izvedeno v drugi polovici leta) ali pa v 15 dneh od vročitve prek obrazca zahtevajo ustrezno število delnic (en evro predstavlja eno delnico). Takih upravičencev je 412.217.

Tisti upravičenci, katerih delež presega 120 evrov, pa bo prejelo delnice. Takih je 419.356.

Delež posameznega upravičenca je določen na premijski količnik, kar pomeni, da več premije ko je bilo posamezniku obračunane, večji delež pri preoblikovanju zavarovalnice mu pripada.

Kakšni so poslavni rezultati Vzajemne?

Kako bo Vzajemna izplačala upravičence?

"Projekcija kapitalske ustreznosti ostaja stabilna tudi ob predpostavki, da bi se ZZZS in vsi upravičenci z deležem do 120 evrov odločili za izplačilo," je zatrdil Šenk. Če bi se vsi odločili za izplačila, bi to znašalo slabih 96 milijonov evrov.

Vzajemna je po njegovih besedah v letu 2024 dosegla 12-odstotno rast kosmate obračunane premije v primerjavi z letom 2023. Rast zaznavajo tudi pri na novo sklenjenih zavarovanjih, ocenjujejo jo na štiriodstotno, medtem ko je bila rast pri zdravstvenih zavarovanjih kljub ukinitvi dopolnilnega zavarovanja 21-odstotna. Natančni podatki o poslovanju v preteklem letu bodo znani konec januarja.

Poslovne rezultate Vzajemne Šenk ocenjuje kot dobre, poudarja, da zavarovalnica ohranja visoko kapitalsko ustreznost, ob koncu leta 2024 je dosegla več kot 270 odstotkov. Kot enega od strateških ciljev pa omenja bančno zavarovalništvo in širitev na nove trge, v kratkem se bodo osredotočili na Hrvaško. Vzajemna zavarovalnica trenutno redno zaposluje 259 ljudi.

Kaj se zgodi, če mož ženi podari delnice?

Koliko bo vredna delnica?

Upravičenci, katerih znesek presega 120 evrov, bodo dobili delnice, ki jih bodo lahko prevzeli v roku dveh let pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD) in prenesli na svoj trgovalni račun. Emisijski znesek ene delnice ob izdaji bo en evro, je pojasnila članica uprave Alja Markovič Čas, ki vodi izvedbo postopka statusnega preoblikovanja.

Po uvrstitvi delnic v trgovanje na borzo, kar je predvideno v začetku leta 2026, pa se bo cena oblikovala na organiziranem trgu in bo razvidna v javno objavljeni tečajnici borze.

Skupščina delničarjev po preoblikovanju Vzajemne v delniško družbo pa bo organizirana v skladu z veljavno zakonodajo, upoštevajoč veliko število delničarjev, kar bo več kot 400 tisoč. Delničarji bodo imeli prek glasovanja na skupščini vpliv na poslovanje družbe, ki jo bo vodila uprava in nadziral nadzorni svet.

"Odposlali bomo 60 tisoč obvestil na dan, šest dni v tednu, kar pomeni, da bodo do 11. februarja vsi upravičenci prejeli obvestila," je dejala članica uprave Alja Markovič Čas. Foto: STA

Kaj se bo zgodilo z neprevzetimi delnicami?

Na borzi naj bi začeli z delnicami trgovati predvidoma v začetku leta 2026. Delnice, ki ne bodo prevzete, bodo vknjižene na posebnem računu. Pravica do prevzema bo ugasnila dve leti po začetku trgovanja na organiziranem trgu. Vse neprevzete delnice bodo pripadle kapitalski družbi.

Zakaj spremembe?

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje je bilo ukinjeno 1. januarja 2024, ko je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije začel zbirati obvezni zdravstveni prispevek. Takrat je v Vzajemni, ki je do tedaj 93 odstotkov prometa ustvarjala z naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, stekel postopek preoblikovanja iz družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo.

Preoblikovanje je z zakonom DZ potrdil decembra 2023, v njem pa je zapisano tudi, da bo Vzajemna svojemu ustanovitelju (ZZZS) vrnila njegov vložek ob ustanovitvi v denarju ali v delnicah, prav tako tudi zavarovancem.