Leto dni po nadomestitvi prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja z novim obveznim zdravstvenim prispevkom statusno preoblikovanje Vzajemne poteka po načrtih. Izračunani so tudi že deleži, ki pripadajo ZZZS in zavarovancem, poslovni rezultati za leto 2024 pa so dobri, pravijo v Vzajemni.

Prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje je bilo ukinjeno 1. januarja 2024, ko je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) začel zbirati obvezni zdravstveni prispevek. Hkrati je v Vzajemni, ki je do tedaj 93 odstotkov prometa ustvarjala iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, stekel postopek preoblikovanja iz družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo.

Preoblikovanje določa zakon o statusnem preoblikovanju Vzajemne, ki ga je DZ potrdil sredi lanskega decembra. V njem je tudi zapisano, da bo Vzajemna svojemu ustanovitelju, to je ZZZS, vrnila njegov vložek ob ustanovitvi, bodisi v denarju ali v delnicah. Zavarovancem pa bodo izplačani njihovi deleži oziroma bodo dobili delnice preoblikovane družbe.

Izračune bodo razkrili januarja

Izračun deleža ZZZS in posameznih upravičencev je pripravil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki ga je izbral minister za finance, so za STA potrdili v Vzajemni. Zdaj mora izračun pregledati in potrditi še pooblaščeni revizor, ki ga je prav tako izbral minister za finance, so dodali.

Več o teh izračunih niso povedali. Povedali so le, da bodo podrobnejše informacije predstavili na novinarski konferenci v januarju.

Zakon sicer določa, da mora Vzajemna upravičence o višini in vrednosti njihovih deležev obvestiti v roku 30 dni od prejema pozitivnega mnenja pooblaščenega revizorja. Upravičencev je okoli 832 tisoč, so povedali v Vzajemni. Obveščali jih bodo postopoma po pošti in prek spletne strani Vzajemne od sredine januarja do sredine februarja.

Kljub izstopu zavarovancev dobri rezultati

Po ukinitvi prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so v Vzajemni izgubili precej zavarovancev, a kot zatrjujejo, so poslovni rezultati dobri. Na dan 31. decembra 2023 je imela Vzajemna 836.079 članov, od tega 744.389 iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. "Trenutno imamo več kot 300 tisoč polic zdravstvenih in nezgodnih zavarovanj," so zapisali.

Dodali so, da so se že pred desetimi leti odločili za vstop na trg dodatnih zdravstvenih zavarovanj, saj so se zavedali odvisnosti od dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter so zato krepili svojo ponudbo dodatnih zdravstvenih in drugih zavarovanj. "Danes je Vzajemna s 25-letno tradicijo edina in največja specializirana zdravstvena zavarovalnica v Sloveniji," so poudarili.

Poleg razvoja novih zavarovalnih produktov iščejo tudi nove priložnosti za sodelovanje s strateškimi partnerji, ki delujejo na komplementarnih področjih. Eden od ciljev za prihodnje obdobje je širitev na nove trge, pri čemer se bodo v prvi fazi osredotočili na Hrvaško. Pri tem bo ključnega pomena povezovanje z izvajalci, ki zagotavljajo visoko kakovost storitev, kakršno Vzajemna vzdržuje v mreži izvajalcev zdravstvenih storitev Varuh zdravja, so napovedali.