Zakon določa, da se mora zaradi preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja preoblikovati tudi zavarovalnica Vzajemna. Vsem, ki so bili njeni člani na dan 31. 12. 2023, pripada delež premoženja. Gre za okoli 832 tisoč upravičencev, na voljo pa je dobrih 96 milijonov evrov.

Poiskali smo odgovore na najpogostejša vprašanj.

1. Kdo je upravičen do deleža premoženja Vzajemne?

Vsi, ki so imeli na dan 31. 12. 2023 vsaj eno leto sklenjeno zavarovanje pri omenjeni zavarovalnici. Gre za dopolnilno ali drugo zavarovanje.

2. Od česa je odvisno, kolikšen bo delež?

Pri izračunih bodo upoštevali čas trajanja zavarovanja ter vplačano premijo. Daljši čas in višji znesek premij pomenita večji delež oziroma izplačilo.

Primer: upravičenec, ki je dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačeval pet let, bo prejel 46 evrov, upravičenec, ki je dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačeval deset let, bo prejel 84 evrov, tisti, ki je dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačeval 15 let, pa bo dobil 118 evrov. Najvišji znesek znaša 522,01 evra. Ocenjeno je, da bo nekaj več kot devet tisoč upravičencev prejelo en evro ali manj.

3. Kdo bo dobil izplačan delež v gotovini in kdo delnice?

Tisti, ki bodo po izračunu upravičeni do 120 evrov ali manj, bodo znesek dobili izplačan v gotovini, vendar morajo izpolniti priložen obrazec, kjer navedejo številko transakcijskega računa. Če bodo ti upravičenci izrecno želeli, bodo lahko dobili delnice. Za to odločitev imajo na voljo 15 dni od datuma vročitve obvestila. Obvestilo se šteje za vročeno 15 dni od datuma odpreme obvestila, oba datuma pa sta navedena na obvestilu. Po preteku 15 dni sprememba odločitve ni več mogoča.

Tisti, katerih delež bo presegel 120 evrov, bodo dobili delnice.

4. Kdaj bodo upravičenci obveščeni?

Z obveščanjem na Vzajemni začenjajo 15. januarja. Najprej bodo obveščeni tisti, ki imajo manjši delež. Do 11. februarja pa bodo obvestila prejeli vsi upravičenci.

5. Kdaj bodo izplačila?

Če se bo upravičenec odločil za izplačilo, bo prejel izplačilo svojega deleža v šestih mesecih po sprejetju sklepa o višini osnovnega kapitala in o številu delnic družbe s strani Agencije za zavarovalni nadzor. Predvidoma bo to v drugi polovici leta 2025.

Upravičenci, katerih znesek presega 120 evrov, bodo dobili delnice, ki jih bodo lahko prevzeli v roku dveh let pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD) in prenesli na svoj trgovalni račun. Emisijski znesek ene delnice ob izdaji bo en evro. Po uvrstitvi delnic v trgovanje na borzo, kar je predvideno v začetku leta 2026, pa se bo cena oblikovala na organiziranem trgu in bo razvidna v javno objavljeni tečajnici borze.

6. Kako je s plačilom dohodnine?

Delnice bodo lahko imetniki prodali šele, ko bodo uvrščene na Ljubljansko borzo, kar naj bi se zgodilo na začetku leta 2026. Za upravičence, ki bodo dobili delnice ali pa se bodo odločili za izplačilo v denarju, velja, da dohodnine od dohodka, ki ga je posamezni upravičenec dosegel s prevzemom delnic ali izplačila, ne bo treba plačati.