Da bi prikrili bolezen, pobirajo njegove iztrebke

Policist naj bi Putinove iztrebke spravil v posebej za to izdelane vrečke, da ne bi puščali sledi, in vse skupaj v posebnem kovčku dostavil v Rusijo. Foto: Reuters

Agenti ruske zvezne zaščitne službe (FSB), ki spremljajo Vladimirja Putina v tujini, poberejo njegov urin in iztrebke ter jih dostavijo v Moskvo, poroča Paris Match. To naj bi storili zato, da bi prikrili informacije o morebitnih Putinovih boleznih.

"Iz posrednih virov na Bližnjem vzhodu smo izvedeli, da je bila ta občutljiva misija izvedena pod nadzorom FSB," navaja publikacija.

Francoski časopis je pridobil takšne informacije o dveh konkretnih Putinovih potovanjih, in sicer ko je ruski predsednik obiskal Francijo leta 2017 in ko je obiskal Savdsko Arabijo oktobra 2019. V obeh primerih so poročali, da je bilo najdeno gradivo vrnjeno v Rusijo, zapakirano v poseben kovček. Vreče za shranjevanje so prav tako izdelane posebej za ta namen.

Putina spremlja posebna medicinska ekipa

Aprila je Proyekt objavil raziskavo o zdravju ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je razkrila, da ​​ima svojo medicinsko ekipo, ki ga spremlja na vseh potovanjih.

Najpogostejša Putinova spremljevalca sta otorinolaringologa Aleksej Ščeglov in Igor Jesakov ter kirurg Jevgenij Selivanov.

Od februarja so ljudje, ki so blizu predsedniku, morali zaradi "poostrenih varnostnih ukrepov" večkrat na teden oddajati vzorce blata.

To sicer ni edini primer prikrivanja bolezni. Francoski predsednik Emanuel Macron, ki je bil februarja letos na obisku pri Putinu, je menda zavrnil testiranje na covid, saj se je bal, da bi Rusi dobili njegov DNK-vzorec.