So to glavni razlogi, da Kitajska ne bo mogla zavladati svetu?

Siloviti gospodarski vzpon Kitajske v zadnjih desetletjih je za številne analitike napoved, da bo Kitajska v bližnji prihodnosti vrgla ZDA s prestola najmočnejše gospodarske sile na svetu. Še zlasti ker Kitajska hkrati z gospodarsko močjo krepi tudi svojo vojaško moč.

Ameriško zadrževanje Kitajske

Ne preseneča, da so ZDA, še zlasti po tem, ko je v Belo hišo prišel republikanec Donald Trump, začele politiko zadrževanja Kitajske. Trump je skušal oslabiti Kitajsko s trgovinsko vojno ter z nasprotovanjem širjenja kitajske visoke tehnologije (spomnimo se na omrežje pete generacije in kitajsko podjetje Huawei).

V azijsko-tihooceanskem območju se je tudi oblikovalo protikitajsko zavezništvo Quad, ki ga sestavljajo ZDA, Japonska, Indija in Avstralija. To zavezništvo ima korenine že v letu 2007 in je plod japonske pobude. Nekateri Quad imenujejo kar azijski Nato.

Dvomi o kitajski moči

Če nekateri že bijejo plat zvona glede kitajske nevarnosti, pa so na drugi strani nekateri prepričani, da Kitajska ne more postati svetovni hegemon številka ena. Med njimi je tudi nemški novinar Gabor Steingart.

Ši Džinping, ta najbolj številčni državi na svetu vlada od leta 2012, želi Kitajsko spremeniti v svetovno velesilo, ki se bo lahko kosala z ZDA. Foto: Reuters

Steingart je v komentarju na spletni strani nemškega tednika Focus zapisal, da je nova Kitajska, ki je vodi Ši Džinping oziroma komunistična partija, velika, močna in samozavestna, včasih celo preveč samozavestna.

Pet ključnih predpogojev

Toda po drugi strani Kitajska ne more postati svetovna velesila. Kot piše Steingart, Kitajska ne izpolnjuje petih pomembnih predpogojev, ki so ključni za to, da neka država postane svetovna velesila.

Prvi predpogoj

Prvi razlog od petih, zakaj močna Kitajska ni svetovna velesila, je dejstvo, da za svetovno velesilo ni značilno samo močno gospodarstvo in močan izvoz, ampak je tudi kulturna velesila.

Američani so svetu zavladali tudi s svojo mehko močjo, katere del sta tudi ameriška kultura in ameriški slog življenja. Foto: Guliverimage

ZDA so, kot spomni nemški novinar, svet osvojile s kavbojkami in kokakolo, z Elvisom Presleyjem in Marilyn Monroe. Zato bleščeča armada hollywoodskih zvezd še zdaj biva v srcih več milijard ljudi.

Drugi predpogoj

Drugi predpogoj, ki ga ne izpolnjuje Kitajska, je ta, da mora biti svetovna velesila magnet za priseljence. Država, v katero prihajajo ljudje iz drugih držav, ker si želijo več možnosti, več blaginje, več pravičnost in več svobode.

Kot je prepričan Steingart, so takšne zaželene države brez izjeme demokratične države. Zato se tudi EU in ZDA srečujejo z migrantskimi valovi. Nasprotno ni nobenega bega ali priseljenskega pritiska v smeri Pekinga. Drugače misleče na Zahodu čaka Pulitzerjeva nagrada, na Kitajskem pa hišni zapor.

Del ameriških sanj sta Wall Street in Silicijeva dolina, del kitajskih "sanj" pa kazenska taborišča za Ujgure. "Skratka, Kitajska ne izvaža hrepenenja, ampak samo nočne more," poudarja nemški novinar.

Tretji predpogoj

Tretji predpogoj, ki je ključen za vzpostavitev svetovne velesile, je povezan z dejstvom, da svetovna velesila vedno temelji tudi na moči novih idej. Zato so najpomembnejši narodi tudi začetniki novih filozofskih šol, novih metod vodenja gospodarstva ali novih modnih smernic.

Če želi Kitajska, ki je zdaj avtoritarna država, res postati svetovna velesila, ne sme samo vzbujati strahu, ampak tudi navdihovati, svetuje Steingart. Foto: Guliverimage

Sodobna Kitajska svetu nima veliko ponuditi. Njen avtoritarni marksizem je ideološko zastarel. Zadnja kitajska intelektualna inovacija je bila konfucijanstvo, ki se je razvilo konec petega stoletja pred Kristusom in s tem 2.500 let pred Maom Cetungom, je zbadljiv Steingart.

Četrti predpogoj

Četrti predpogoj je inovacijsko voditeljstvo na gospodarskem področju. "Premogovniška država Kitajska – proizvajalec ogljikovega dioksida številka ena na svetu – je zagotovo naredila ogromen napredek na področju biotehnologije in tudi v digitalnem gospodarstvu ter ima zdaj kitajsko različico za skoraj vsako ameriško poslovno idejo. Ampak to so samo različice, ne pa alternativa," poudarja Steingart.

Kitajska zgolj posnema ameriške poslovne modele, zaradi česar ZDA še vedno vodi, Kitajska pa ji le sledi.

Peti predpogoj

Peti predpogoj za svetovno velesilo pa je, da ima vojsko in oborožitev po vsem svetu. Ameriška vojska ima tako 1,4 milijona vojakov razporejenih na vseh petih celinah. To je vojaški temelj za ameriško vlogo svetovnega policista.

Na drugi strani Kitajska zunaj svojih državnih meja nima nobenih omembe vrednih vojaških kontingentov. Drugače kot Američani, ki so dobrodošli gostje v Nemčiji, na Poljskem ali v Franciji, je kitajska Rdeča armada (izvirno ime kitajske vojske je Ljudska osvobodilna vojska, op. p.) že v Južnem Kitajskem morju grožnja za sosede.

Edina kitajska zunanjepolitična partnerja, Kim Džong Un in Vladimir Putin, nista nobena prijatelja, ampak od Kitajske odvisna uslužbenca, še piše Steingart.