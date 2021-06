Je to zvijača, s katero so Kitajci potegnili za nos ves svet?

O izvoru pandemije novega koronavirusa obstaja več teorij. Prva teorija je, da je do preskoka virusa z živali na človeka prišlo na zdaj že razvpiti tržnici z živili oziroma ribami v kitajskem velemestu Wuhan.

Teorije o izvoru virusa

Prav v tem mestu je decembra 2019 prišlo do prvih uradnih primerov okužb z nevarnim virusom (prvi primeri naj bi se pojavili v Wuhanu že nekaj mesecev prej, op. p.). Kar 28 od 41 prvih potrjenih okužb je neposredno povezanih z zgoraj omenjeno tržnico. Ta teorija zato za zdaj velja še za najbolj verjetno in najbolj znanstveno potrjeno.

Druga teorija je, da je virus prišel iz laboratorija v Wuhanu, in to namenoma (torej kot nekakšna vrsta biološkega orožja) ali pa po spletu nesrečnih okoliščin oziroma zaradi nepazljivosti zaposlenih. Še zlasti je ta teorija priljubljena v ZDA, kjer je nekdanji ameriški predsednik Donald Trump virusu sars-cov-2 nadel ime kitajski virus.

Izbruh pandemije v Guangdongu in kitajska industrija krzna

Po tretji teoriji, katere začetnik je znanstvenik iz Cambridga Peter Forster, do prvega izbruha virusa ni prišlo v Wuhanu, ampak v provinci Guangdong na jugu Kitajske, in to morda že septembra 2019.

Večina prvih uradno potrjenih okužb s sars-cov-2 je bila neposredno povezanih z zdaj zaprto tržnico z ribami in morskimi sadeži Huanan v Wuhanu. Foto: Reuters

Obstaja še četrta teorija, ki ji je naklonjen tudi najbolj znani nemški virolog Christian Drosten. Po tej teoriji do preskoka virusa (z doslej še neugotovljene vmesne živalske vrste) na človeka ni prišlo na "mokri tržnici" v Wuhanu, ampak je preskok povezan s kitajsko industrijo krzna.

Kot vmesne živali med netopirjem in človekom se pri tej teoriji pogosto omenjajo rakunasti psi, ki jih Kitajci gojijo na farmah za izdelavo krzna.

"Kitajci prikrivajo pravi razlog izbruha"

Pred dnevi se je vprašanju izvora virusa v kolumni za nemški Focus posvetil tudi znani nemški virolog in epidemiolog Alexander Kekule. Ta je prepričan, da je teorija o izbruhu virusa na tržnici v Wuhanu samo kitajska zvijača, s katero so Kitajci želeli prikriti pravi razlog izbruha.

Kekule ne dvomi, da so kitajski oblastniki in kitajski znanstveniki v začetku pandemije lagali svetu in da to še vedno počnejo. Zato je teorija o tržnici ukana oziroma laž, tako kot je laž tudi kitajska teorija, po kateri je virus na Kitajsko iz neke druge države prišel z zamrznjenimi hrano. "Peking želi nekaj prikriti," je prepričan Kekule.

Leta 2003 je sars že ušel iz laboratorija

To, kar Kitajci prikrivajo, bi lahko bila nesreča, zaradi katere je virus ušel iz laboratorija. Tudi dejstvo, da je kitajska industrija krzna težka nekaj milijard, bi bil lahko zadosten razlog, da so Kitajci načrtno širili teorijo o izbruhu virusa na tržnici, meni nemški virolog.

Nemški virolog in epidemiolog Alexander Kekule je prepričan, da Kitajci od samega začetka prikrivajo resnico o izbruhu pandemije. Foto: Guliverimage

Glede teorije o "begu" virusa iz laboratorija Kekule spomni, da je leta 2003 že prišlo do dveh podobnih primerov pri virusu sarsa. Ta je dvakrat ušel iz neke pekinške raziskovalne ustanove, pri čemer je bilo okuženih devet ljudi, od katerih je en človek umrl.

Laboratorij virusov ženske-netopirja

Največjo zbirko virusov, ki se nahajajo v netopirjih (od te živali naj bi prišel tudi virus sars-cov-2), imajo v Wuhanu, v laboratoriju kitajske znanstvenice Ši Žengli na inštitutu za virologijo.

Šijeva, ki so ji kolegi dali vzdevek ženska-netopir (batwoman), velja za največjo strokovnjakinjo na svetu za viruse v netopirjih. Ko je decembra lani izbruhnila pandemija, se je Šijeva po lastnih besedah ustrašila, ali je morda virus ušel iz njenega laboratorija. Kot pravi, se ta njen strah ni potrdil.

Denar za raziskovanje virusov v netopirjih

Velik nasprotnik teorije o laboratorijskem izvoru virusa je britanski zoolog Peter Daszak, ki je strokovnjak za zoonoze, to je za bolezni, ki z živali prehajajo na človeka. Daszak je skupaj s Šijevo delal več kot petnajst let.

Nekateri virologi so prepričani, da je novi koronavirus na človeka preskočil z rakunskih psov na eni od kitajskih farm, kjer omenjeno žival gojijo za izdelavo krzen. Na fotografiji iz leta 2014 vidimo kožuhe rakunskih psov na tržnici v mestu Čongfu. Foto: Reuters

Daszakova organizacija EcoHealth Alliance je med drugim pred leti od ameriškega Nacionalnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni dobila 3,1 milijona dolarjev (drugje je podatek 3,7 milijona dolarjev), od tega je 600 tisoč dolarjev dobila Šijeva za odkrivanje in raziskovanje novih virusov v netopirjih, pravi Kekule.

Laboratorij wuhanskega centra za nalezljive bolezni

V Wuhanu pa poleg omenjenega inštituta za virologijo delujeta še dva laboratorija. Eden pripada Centru za nadzor in preprečevanje nalezljivih bolezni.

Kitajske oblasti zanikajo, da bi v tem laboratoriju hranili in raziskovali viruse v netopirjih, čeprav je na spletu mogoče najti posnetek, na katerem naj bi domnevni sodelavec laboratorija govoril o tem, kako v laboratoriju raziskujejo viruse v netopirjih.

Skrivnostni laboratorij najvišje stopnje varnosti

Poleg tega v Wuhanu deluje še laboratorij, za katerega velja najvišja stopnja varnosti, in sicer četrta varnostna stopnja (za laboratorij Šijeve naj bi veljala tretja varnostna stopnja). Ta stopnja varnosti naj bi preprečila vsako možnost, da bi se nevarni virusi iz laboratorija razširili v okolico. Kaj točno Kitajci počnejo v tem laboratoriju, se ne ve, trdi Kekule.

Kekule še pravi, da je možno, da skušajo Kitajci samo prikriti to, da so prepozno odkrili izbruh virusa in ga na začetku niso ustrezno omejili. V tem primeru je malo možnosti, da bi odkrili tako imenovanega pacienta nič in ugotovili, katera žival je bila vmesni člen za virus med netopirjem in človekom. Podobno je pri eboli, kjer še po 40 letih ne vemo, katera žival je "rezervoar" za ta virus.