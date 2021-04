Zdravnik, ki mu grozijo s smrtjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški politik in epidemiolog Karl Lauterbach je eden od najbolj glasnih zagovornikov strogih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Prav zato je postal glavna tarča nasprotnikov zapiranja, ki se ne ustavijo niti pred grožnjami s smrtjo.

Tako kot drugod po svetu sta se tudi v Nemčiji v času pandemije novega koronavirusa oblikovala dva tabora. Na eni strani so tisti, ki virus jemljejo zelo resno in zagovarjajo stroge ukrepe, na drugi strani pa so tisti, ki niso preveč navdušeni nad strogimi ukrepi.

Grožnje virologu Drostnu

Med tistimi, ki zagovarjajo stroge ukrepe zapiranja javnega in gospodarskega življenja je tudi nemški virolog Christian Drosten. Njegovim besedam je veliko teže dalo dejstvo, da je Drosten s svojimi sodelavci na inštitutu za virologijo na slavni berlinski kliniki Charite prvi na svetu razvil test za odkrivanje okužbe z novim koronavirusom.

Drosten, ki tudi svetuje nemški vladi, je zaradi svojih stališč v času pandemije pogosto tarča groženj, tudi groženj s smrtjo, češ da je zaradi zagovarjanja zapiranja javnega in gospodarskega življenja kriv za gospodarsko škodo in uničene eksistence.

Paket z neznano tekočino

Poleg Drostna je bil že lani spomladi tarča groženj tudi nemški socialdemokratski poslanec Karl Lauterbach. Ta je po izobrazbi epidemiolog in strokovnjak za zdravstveno ekonomijo.

Das selbe Paket habe ich heute auch bekommen. https://t.co/JBGQTKPkrh — Christian Drosten (@c_drosten) May 26, 2020

Ker je zagovarjal stroge ukrepe, so lani spomladi na njegov naslov prihajale tudi anonimke z grožnjami. Kot je objavil na Twitterju, je celo dobil paket, v katerem je bila neznana tekočina, zraven pa napis: "Spij to – potem boš imun." Podoben paket od neznanega pošiljatelja je dobil tudi Drosten.

Več kot sto sovražnih pisem na dan

Kot piše na spletni strani nemške televizije RTL, Lauterbach na dan prejme več kot sto pisem s sovražno vsebino, tudi grožnje s smrtjo, ki jih nato redno prijavlja policiji.

Lauterbach je poslanec v nemškem zveznem parlamentu od leta 2005. V stranki SPD je zadolžen za pokrivanje zdravstvenih tem. Foto: Reuters

Lauterbacha, ki je med nemškimi poslanci eden od največjih navdušencev nad Twitterjem, so še zlasti razburile grožnje, ki so bile javno objavljene pred mesecem dni na Facebooku.

Javna grožnja s smrtjo

Ker je Lauterbach zahteval strogo zapiranje, ki bi trajalo od treh do štirih tednov, so se v komentarjih pod nekim člankom, v katerem so bili omenjeni njegovi predlogi, pojavljale javne grožnje s smrtjo. Nek uporabnik Facebooka je tako zapisal, da bi bilo treba Lauterbacha ustreliti.

Unglaublich. Das so etwas immer noch möglich ist. Mit Klarname rufen Leute im Netz zu meiner Erschiessung (!) auf. Eine kleine Gruppe gewaltbereiter Demagogen versucht, engagierte Wissenschaftler und Politiker, nicht nur mich, mundtot zu machen. Wir müssen dagegen zusammenhalten. https://t.co/WuSOVXIFqo — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) March 21, 2021

Lauterbach se je na grožnje odzval na Twitterju z besedami: "Neverjetno. Da je kaj takega sploh še mogoče. Ljudje na spletu s svojimi pravimi imeni pozivajo, naj me ustrelijo (!). Majhna skupina nasilnih demagogov poskuša utišati predane znanstvenike in politike, ne samo mene. Skupaj se moramo zoperstaviti temu."

Z barvo nad Lauterbachov avtomobil

Številni so na Twitterju obsodili grožnje in izrazili solidarnost z Lauterbachom, med njimi je bil tudi vodja liberalne FDP Christian Lindner, ki se pogosto ne strinja z Lauterbachovimi predlogi.

Neznanec se je v Kölnu z barvo lotil Lauterbachovega avtomobila. Nasprotniki ukrepov za zajezitev širjenja virusa, ki so v ozadju številnih groženj Lauterbachu, so se poimenovali za querdenkern, kar bi v slovenščino lahko prevedli kot ljudje, ki razmišljajo ustvarjalno zunaj okvirov. Gre za zelo idejno pestro gibanje, ki med drugim združuje zagovornike različnih teorij zarot, zanikovalce nevarnosti virusa in proticepilce. Foto: Guliverimage

A to groženj ne ustavi. Te tudi niso več samo verbalne. Tako so Lauterbachu 16. aprila letos ponoči njegov avto polili z vedrom, polnim barve. Tudi steklo je bilo zapacano, tako da se poslanec nekaj časa z njim ni mogel voziti.

Lauterbacha ni strah groženj

A Lauterbach se groženj ne ustraši. Tako je 20. aprila na Twitterju znova zahteval novo zapiranje javnega življenja, pa tudi okrepljeno cepljenje.

Istega dne je na Twitterju objavil tudi fotografijo svežnja prijav policiji. S tem se je odzval na grožnje in sovražne izjave. "Samo tiste najbolj skrajne prijavim. Grožnje, pozive k nasilju in kršenju zakonov, ponižujoče žalitve v zadnjih tednih. Kljub temu sem spet ravno zdaj napisal 59 prijav," je pripisal k fotografiji.

Nemška "zasilna zavora"

V Nemčiji od 24. aprila naprej za vseh šestnajst zveznih dežel na podlagi nove zvezne zakonodaje velja tako imenovana zvezna zasilna zavora (bundesnotbremse v izvirniku), ki prinaša strožje ukrepe proti širjenju virusa.

Po worldometers.info je do nedelje, 25. aprila, zaradi bolezni covid-19 v Nemčiji umrlo 979 ljudi na milijon prebivalcev, kar to državo uvršča na 43. mesto na svetu. Za primerjavo: Slovenija je bila v nedeljo na tej lestvici na enajstem mestu.

V okrožjih in mestih zunaj okrožij, v katerih v določenem času presežejo določeno število okužb, morajo tako med drugim uvesti policijsko uro med 22. uro zvečer in peto uro zjutraj, ko prebivalci, z izjemo rekreacije na prostem (med 22. in 24. uro), odhoda na delo ali izrednih dogodkov, ne smejo zapustiti svojih stanovanj.