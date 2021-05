Biden zaradi koronavirusa nad kitajski laboratorij pošilja vohune

Ameriški predsednik Joe Biden je obveščevalnim agencijam v sredo naročil, naj vložijo dodatne napore v preiskavo izvora pandemije covid-19, vključno z možnostjo, da je novi koronavirus nenadzorovano ušel iz katerega od kitajskih laboratorijev. Ta teorija je do zdaj veljala za obrobno ob prevladujoči, da se je virus razvil na tržnici.

Biden je obveščevalcem naročil, naj mu poročajo v 90 dneh. Sodelovanje je naročil tudi ameriškim laboratorijem in Kitajsko pozval, naj sodeluje z mednarodnimi preiskavami.

Trump in kitajski virus

Že nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je promoviral teorijo, da je virus nastal v kitajskem laboratoriju in ne po naravni poti ob stiku človeka z okuženo živaljo. Vendar je ameriška demokratska stranka ob podpori ameriških medijev zavrnila idejo Trumpa o izvoru koronavirusa, kritizirali pa so tudi njegovo poimenovanje virusa. Trump je namreč koronavirus oklical za "kitajski virus", vendar so ga ameriški mediji napadli z argumentom, da gre za rasistično ime. Kitajski virus je tako postal koronavirus oziroma covid-19, je pa svet kasneje dobil britansko, brazilsko, indijsko in južnoafriško različico virusa.

Fauci dal Kitajcem denar

Bidnov glavni zdravstveni svetovalec Anthony Fauci je v sredo dejal, da skupaj z drugimi v znanstveni skupnosti verjame, da je najverjetnejši scenarij, da je virus nastal po naravni poti, vendar to ni 100-odstotno zanesljivo. Tudi on se je zavzel za temeljito preiskavo. Ameriški mediji poročajo, da je wuhanskemu inštitutu, iz katerega naj bi pobegnil koronavirus, v preteklosti Fauci prek organizacije EcoHealth Alliance podelil 600 tisoč dolarjev za preiskave o prehodu virusov netopirjev na človeka.