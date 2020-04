Urednik Bilda sporoča predsedniku Kitajske: Koronavirus bo vaš politični konec

Kitajska se je znašla pod plazom kritik, da je pri epidemiji novega koronavirusa, ki je po svetu do zdaj zahteval več kot 150 tisoč žrtev, zamolčala podatke in prikrojila številke. Eden od bolj ostrih zapisov je odprto pismo odgovornega urednika znanega nemškega časopisa oziroma tabloida Bild Juliana Reichelta, ki je napovedal, da bo ta kriza privedla do neizogibnega zatona politične kariere kitajskega predsednika Šija Džinpinga.

Nemški tabloid Bild je po objavi članka, v katerem so se spraševali, ali bi morala Kitajska plačati za ogromno ekonomsko škodo, ki jo je povzročila epidemija novega koronavirusa, prejel pismo kitajskega veleposlaništva v Berlinu. Njegova vsebina ni znana, se pa je nanj odzval odgovorni urednik Bilda, Julian Reichelt, v precej ostrem zapisu.

Pismo je naslovljeno na kitajskega predsednika

V petih točkah Reichelt kitajskemu predsedniku Šiju Džinpingu očita družbeno nadzorovanje državljanov. "Brez nadzora ne bi bili predsednik. Nadzirate čisto vsakega državljana, vendar ne nadzirate tržnic. Ukinjate vsak časopis in spletno stran, ki je kritična do vaše politike, vendar ne zapirate tržnic, kjer prodajate netopirjeve juhe. Ne samo, da nadzirate lastne sodržavljane, ampak jih tudi ogrožate, in s tem tudi preostali svet," je zapisal in v drugi točki nadaljeval problematiziranje pomanjkanja svobode.

"Nadzor je zanikanje svobode. In narod, ki ni svoboden, ni ustvarjalen. Zato ste s svojo državo postali prvaki v kraji intelektualne lastnine. Kitajska se bogati z izumi drugih, namesto da bi izumljala sama," je zapisal in navedel razlog, zakaj na Kitajskem primanjkuje lastnih inovacij. Kot pravi, mladim ni dovoljeno prosto razmišljanje. "Največji izvozni hit Kitajske, ki ga nihče ni želel in je vseeno obšel svet, je novi koronavirus," je pripomnil Reichelt.

Urednik nemškega časnika Bild si je "privoščil" kitajskega predsednika Šija Džinpinga. Foto: Reuters

Kitajskemu predsedniku očita, da so tako vlada kot tudi kitajski znanstveniki verjetno vedeli, da je novi koronavirus, ki povzroča bolezen covid-19, zelo nalezljiv, pa tega niso želeli razkriti. "Vaši vrhunski znanstveniki se niso odzvali na poziv zahodnih strokovnjakov, naj vendarle pojasnijo, kaj se v resnici dogaja v Wuhanu. Bili ste preponosni in preveč nacionalistični, da bi povedali resnico, za katero ste menili, da je nacionalna sramota," je napisal.

Napoveduje mu padec

Dotaknil se je tudi navedb ameriškega časnika Washington Post, ki je nedavno razkril, da tržnica v Wuhanu stoji v neposredni bližini dveh inštitutov za nalezljive bolezni. Eden od njih, gre za wuhanski inštitut za virologijo, je izvajal tudi raziskave o koronavirusih pri netopirjih, pri čemer niso upoštevali varnostnih in drugih standardov, vodstvo inštituta naj bi bilo po navedbah ameriških diplomatov nesposobno.

Več o tem v članku: V Wuhanu izvajali poskuse na netopirjih. Je novi koronavirus ušel iz laboratorija?

Reichelt ob tem kitajskemu predsedniku postavlja vprašanje, zakaj sporni laboratoriji niso tako varni, kot so varni zapori za politične ujetnike. "Bi znali to pojasniti žalujočim vdovam, vdovcem, hčeram, sinovom in staršem, ki so svoje ljubljene izgubili zaradi novega koronavirusa," je zapisal nemški urednik.

Foto: Reuters

Zaradi vseh zgoraj naštetih razlogov urednik Bilda Džinpingu napoveduje politični zaton. "Vaša moč se ruši. Ustvarili ste nepravično, nepregledno Kitajsko. Pred izbruhom epidemije novega koronavirusa je bila država znana po družbenem nadzoru. Zdaj je znana kot država nadzora, ki je okužila svet s smrtonosno boleznijo. To je vaša politična zapuščina."

Kot je za konec še zapisal Reichelt, ga je kitajsko veleposlaništvo obtožilo rušenja prijateljstva med narodi. "Predvidevam, da se vam prijateljstvo zdi to, ko zdaj velikodušno pošiljate maske po svetu. To ni prijateljstvo. Jaz bi to poimenoval za nasmehom skriti imperializem. Kitajsko nameravate okrepiti s kugo, ki ste jo izvozili. Ne bo vam uspelo. Koronavirus bo vaš politični konec – prej ali slej," je oster zapis končal urednik nemškega Bilda.

Sicer pa so ravno danes v Wuhanu, kjer je konec decembra izbruhnil novi koronavirus, popravili število smrtnih žrtev. To se je zvišalo za okoli 50 odstotkov. V zadnjem dnevu so namreč dodali še 1.290 smrtnih žrtev bolezni covid-19, skupno se je število mrtvih v Wuhanu povzpelo na 3.869, na državni ravni pa na 4.632.