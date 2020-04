V Nemčiji odpovedali koncerte

Organizatorji priljubljenih rock festivalov na prostem v Nemčiji, Rock am Ring in Rock im Park, so odpovedali letošnji junijski izdaji, potem ko je vlada v sredo objavila, da razmišlja o podaljšanju prepovedi zbiranja na javnih dogodkih najmanj do konca avgusta. Že pred tem so odpovedali tudi poletni metal koncert Wacken Open Air.

Rock am Ring je lani na dirkališče Nürburgring pritegnil 85.000, Rock im Park v drugem največjem bavarskem mestu pa 70.000 ljudi.

Organizatorji festivalov so pričakovali 175.000 obiskovalcev, ki bi se udeležili razprodanih koncertov med 5. in 7. junijem. Tako pa so odpovedali nastope skupinam, kot so Green Day, Volbeat in System Of A Down.

V podjetju Live Nation so izrazili razočaranje in dodali, da razumejo neizogiben ukrep, namenjen varovanju zdravja vseh vpletenih. Povedali so tudi, da že zrejo v leto 2021, ko bosta omenjena sorodna festivala potekala predvidoma drugi junijski konec tedna.

Odpovedi festivalov sledita sporazumu nemške zvezne vlade in 16 zveznih dežel, da najmanj do konca avgusta prepovedo vse večje javne prireditve, da bi preprečile širjenje novega koronavirusa. Nemška kanclerka Angela Merkel je ukrep napovedala v sredo po dolgotrajnih posvetovanjih s predsedniki deželnih vlad.

Že pred tem so odpovedali tudi letošnji poletni metal koncert Wacken Open Air, ki je bil v Wacknu v zvezni deželi Schleswig-Holstein napovedan konec julija. Do odpovedi so prodali 75.000 vstopnic. (STA)