V Wuhanu izvajali poskuse na netopirjih. Je novi koronavirus ušel iz laboratorija?

Ameriški diplomati so bili že leta 2018 zaskrbljeni zaradi raziskav o koronavirusih pri netopirjih, ki so jih na inštitutu za virologijo v Wuhanu izvajali kitajski znanstveniki. Foto: Reuters

V bližini tržnice v Wuhanu, kjer so zabeležili prve primere okužb z novim koronavirusom, se nahajata dva inštituta za nalezljive bolezni. Eden od njih, gre za wuhanski inštitut za virologijo, je izvajal tudi raziskave o koronavirusih pri netopirjih. Po podatkih ameriškega zunanjega ministrstva so bili nekateri ameriški diplomati že pred dvema letoma zaskrbljeni zaradi varnostnih vrzeli na omenjenem inštitutu. Marsikdo se ob tem sprašuje, ali obstaja možnost, da bi novi koronavirus ušel iz laboratorija.

Ameriški diplomati so, glede na informacije, ki jih je pridobil Washington Post, leta 2018 večkrat obiskali tudi prej omenjeni inštitut za virologijo v kitajskem Wuhanu. Po omenjenih obiskih so v Washington poslali dve opozorili v povezavi z nezadostno varnostjo v omenjenem laboratoriju, kjer so med drugim izvajali tudi raziskave o koronavirusih pri netopirjih. O omenjenih raziskavah, ki so bile, po poročanju BBC, povsem legitimne, so poročale mednarodne znanstvene revije.

Poleg pomanjkljivih varnostnih standardov so ameriški diplomati opozarjali tudi na nesposobnost vodstva omenjenega inštituta in Washington prosili za pomoč. Ameriški diplomati naj bi bili namreč zaskrbljeni, da bi raziskave glede koronavirusov pri netopirjih lahko povzročile novo pandemijo, podobno pandemiji sarsa leta 2003, ki je prav tako izbruhnila na Kitajskem.

Na inštitutu za virologijo v Wuhanu so med drugim izvajali tudi raziskave o koronavirusih pri netopirjih. Foto: Getty Images

Kateri varnostni standardi so bili kršeni v laboratoriju, po poročanju Washington Posta, ni znano. Kot se ugiba, bi do nepravilnosti ali pomanjkljivosti lahko prišlo pri ravnanju z biološkimi agensi, med katerimi so lahko nekateri nevarni tudi človeku. Wuhanski inštitut za virologijo je namreč opravljal tudi poskuse in raziskave na najvišji stopnji biovarnosti, del sredstev za svoje delovanje pa je dobil tudi iz ZDA. Ob tem so Američani kitajskim znanstvenikom in raziskovalcem nudili tudi strokovno pomoč.

Trump napovedal preiskavo, Kitajci zavračajo navedbe o napaki v laboratoriju

Zaradi poročil diplomatov se je znotraj ameriške vlade nedavno že začela razprava, ali bi lahko novi koronavirus ušel iz prej omenjenega inštituta ali katerega drugega laboratorija v Wuhanu. Ameriški predsednik Donald Trump je zdaj napovedal, da bo ameriška vlada preučila možnost, da bi novi koronavirus ušel iz katerega od laboratorijev na Kitajskem.

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo ameriška vlada preučila možnost, ali je novi koronavirus ušel iz laboratorija. Foto: Reuters

Wuhanska tržnica, kjer so zabeležili prve primere okužb z novim koronavirusom, namreč leži v neposredni bližini dveh laboratorijev. Kljub številnim špekulacijam, da bi se virus SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen covid-19, med ljudi lahko po spletu nesrečnih okoliščin razširil iz laboratorija, pa, po poročanju BBC, za zdaj ni nobenih dokazov. Navedbe o tem scenariju je v četrtek zavrnilo tudi kitajsko zunanje ministrstvo, ki se je sklicevalo na ugotovitve Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

V kartonasti škatli odkrili stekleničke z virusom črnih koz

V laboratorijih, kjer izvajajo poskuse z najbolj nevarnimi virusi, je sicer v preteklosti že prišlo do velikih napak. Leta 2014 so v bližini raziskovalnega centra v Washingtonu v kartonasti škatli odkrili stekleničke z virusom črnih koz. Leto dni kasneje je ameriška vojska v devet laboratorijev po državi in v vojaško bazo v Južni Koreji po nesreči poslala žive vzorce virusa antraksa namesto mrtvih.

Laboratorijske študije o virusih in bakterijah temeljijo na tako imenovanih BSL standardih, pri čemer prej omenjena kratica označuje stopnjo biovarnosti. Po poročanju BBC obstajajo štiri stopnje omenjene varnosti, ki so odvisne od tipa bioloških sredstev, ki se jih preučuje, in omejitvenih oziroma previdnostnih ukrepov, ki so potrebni za izolacijo teh sredstev. Kratica BSL-1 označuje najnižjo stopnjo biovarnosti in se uporablja za preučevanje bioloških sredstev, ki za ljudi ne predstavljajo nobene resne grožnje.

50 laboratorijev na svetu, ki opravljajo poskuse z najnevarnejšimi virusi

Previdnostni ukrepi do četrte stopnje oziroma najvišje stopnje biovarnosti BSL-4 naraščajo. Na tej stopnji delajo znanstveniki in raziskovalci, ki preučujejo najbolj nevarne mikroorganizme oziroma povzročitelje bolezni, za katere obstaja malo zdravil oziroma cepiv, na primer ebolo, virus marburg in črne koze. Ko gre za preučevanje virusa črnih koz, se s tem trenutno ukvarjata samo dva inštituta na svetu, od tega eden v ZDA, drugi pa v Rusiji.

Wuhanska tržnica, kjer so zabeležili prve primere okužb z novim koronavirusom, je v bližini dveh raziskovalnih inštitutov za nalezljive bolezni, poroča BBC. Foto: Reuters

Uradnih podatkov o tem, koliko laboratorijev po svetu opravlja raziskave na četrti stopnji biovarnosti, ni. Spletna enciklopedija Wikipedia navaja, da je takšnih laboratorijev po svetu 50, med njimi tudi prej omenjeni inštitut iz Wuhana. BSL standardi se uporabljajo povsod po svetu, vendar pa, po poročanju BBC, nekoliko variirajo. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sicer objavila tudi priročnik za vse različne stopnje biovarnosti, vendar pa ta ni bil uveljavljen z nobeno mednarodno pogodbo.

Znanstveniki: Ni nobenih znakov, da bi bil novi koronavirus umetno ustvarjen

Na svetovnem spletu so se sicer že januarja pojavile špekulacije in teorije zarote glede nastanka novega koronavirusa. Ena od njih je predlagala, da naj bi novi koronavirus razvili kot biološko orožje. To teorijo so hitro ovrgli znanstveniki, ki pravijo, da omenjeni virus izvira pri živalih, najbolj verjetno pri netopirjih. Viruse sicer lahko za potrebe raziskav v laboratorijih razvijejo tudi umetno, vendar pa po navedbah znanstvenikov ni nobenih znakov, da bi bil novi koronavirus umetno ustvarjen.

Kitajska se je zaradi nekaterih podatkov in informacij v povezavi s širjenjem novega koronavirusa v zadnjih mesecih večkrat znašla pod plazom kritik. Danes so oblasti v Wuhanu presenetljivo spremenile število smrtnih žrtev in ga zvišale za okoli 50 odstotkov. V zadnjem dnevu so namreč dodali še skoraj 1.300 smrtnih žrtev, skupno se je število mrtvih na državni ravni tako povzpelo na več kot 4.600.