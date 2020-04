V enem največjih domov za ostarele v ameriški zvezni državi New Jersey je policija našla 17 trupel. Tja so se oblasti odpravile po tem, ko so dobile namig, da imajo v domu kar v vrtni lopi shranjeno večje število umrlih. Ob prihodu v lopi niso našli mrtvih, je pa bila nabito polna manjša mrtvašnica v domu za ostarele, je poročal BBC.

Pri številih umrlih potrdili koronavirus

Za zdaj še ni znano, ali je 17 starostnikov umrlo zaradi novega koronaviusa. Je pa v tem domu za ostarele v zadnjem času umrlo kar 68 ljudi, od tega so pri 26 umrlih pred tem s testom potrdili prisotnost novega koronavirusa. Konec tedna so oblasti v domu od oblasti zahtevale 25 vrečk, kamor bi spravili pokojne.

Foto: Reuters

Nekaj trupel so prestavili v hladilnico v sosednjo bolnišnico, nekatere pa so odpeljali v pogrebni zavod. V domu za starostnike so si po novem sami priskrbeli svojo tovornjak s hladilnico, kjer bodo lahko shranjevali umrle do prevzema pogrebnih služb.

Okuženi številni oskrbovanci in zaposleni

Omenjeni dom za ostarele lahko sprejme 700 oskrbovancev, ti pa nato živijo v eni od dveh stavb v okviru institucije. Svojci umrlih so ob teh dogodkih izrazili razočaranje in zaskrbljenost, saj jih pred smrtjo sorodnikov in prijateljev ni nihče obvestil o zdravstvenem stanju oskrbovancev. Od začetka pandemije so okužbi z novim koronavirusom v omenjenem domu potrdili že pri 76 oskrobovancih in 41 zaposlenih.

70 tisoč okuženih in več kot tri tisoč mrtvih

Ameriška zvezna država New Jersey je ena od bolj prizadetih držav v krizi z novim koronavirusom. Okužbo z virusom so do zdaj potrdili pri 71 tisoč ljudeh, s tem povezanim pa je umrlo najmanj 3.100 ljudi. Po podatkih oblasti živi v domivih za ostarele v tej zvezvni državi okoli 60 tisoč ljudi, okoli deset odstotkov oskrbovancev pa je okuženih z novim koronavirusom, še poroča BBC.

According to New Jersey's health commissioner, 10% of 60,000 people in care facilities across the state have Covid-19.

The state's health department has sent thousands of additional supplies to the nursing homes to help combat the virus.

On 4 April, the department also ordered nursing homes to inform staff, other patients and families within 24 hours if anyone in the facility tested positive for Covid-19.