Nove izjeme: v ponedeljek se odpirajo gradbene trgovine, avtosaloni in servisi, maja frizerski saloni

Vlada je na popoldanski seji sprejela nov spremenjen odlok, po katerem se v ponedeljek odpirajo trgovine z gradbenim materialom, avtosaloni in servisi, 4. maja pa bodo svoja vrata lahko odprli tudi frizerski in kozmetični saloni.

Katere so nove izjeme, ki bodo lahko znova obratovale:

- prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo,

- prodajalne do velikosti 400 kvadratnih metrov prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih središčih,

- specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles,

- kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,

- servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),

- storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ni stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela),

- osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki,

- frizerski in kozmetični saloni,

- športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih,

- saloni za nego psov in mačk ter drugih živali.

Vse zgoraj naštete dejavnosti bodo lahko svoja vrata odprle v ponedeljek, 20. aprila. Izjema so le frizerski in kozmetični saloni, prodajalne do velikosti 400 kvadratnih metrov, z izjemo prodajaln v trgovskih središčih, ter saloni za nego psov in mačk ter drugih živali, ki bodo svoja vrata lahko odprli po 4. maju, torej po prvomajskih praznikih.

Vlada je danes sprejela tudi odlok, s katerim bodo vse zdravnike in doktorje dentalne medicine, ki sicer nimajo licence, so pa vključeni v sistem zdravstva (sekundariji, pripravniki in specializanti), vključili v izvajanje ukrepov.