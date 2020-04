V sredo so v Sloveniji potrdili 21 okužb z novim koronavirusom, opravili pa 1023 testiranj. Skupaj je do zdaj v Sloveniji okuženih 1268 ljudi. Zaradi covida-19 je hospitaliziranih 99 ljudi, 30 se jih zdravi v intenzivni terapiji. V torek zaradi novega koronavirusa ni umrl nihče, število umrlih ostaja pri 61.

V bolnišnicah je zaradi novega koronavirusa 99 ljudi, kar je 3 več kot dan prej. Na intenzivni negi se zdravi 30 ljudi, kar je 4 manj kot dan v torek. Skupaj je v Sloveniji

V ljutomerskem domu starejših devet novih okužb

V Domu starejših občanov Ljutomer kljub vsem ukrepom in vključitvi zdravstvenega kadra iz drugih zdravstvenih zavodov, tudi bolnišnice, so okužbo z novim koronavirusom včeraj potrdili še pri devetih stanovalcih. Vsak dan beležijo tudi več ozdravelih, tako med stanovalci (včeraj pet), kot zaposlenimi. V prihodnjih dneh pričakujejo prve sodelavce, da se vrnejo na delo.

Pomagali jim bodo zdravniki in drugi zdravstveni delavci

Kot so dodali v DSO Ljutomer, so se včeraj sestali s predstavniki ministrstva za zdravje, ministrstva za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, člani koordinacijske skupine, predstavniki Splošne bolnišnice Murska Sobota skupaj s strokovnim direktorjem Danielom Grabarjem, prisotni so bili tudi zunanji strokovnjaki kot npr. dr. Aleš Rozman iz UK Golnik.

Izboljšana zdravniška oskrba za naše stanovalce 👩‍⚕️👨‍⚕️ V Domu starejših občanov Ljutomer smo zadovoljni s tem, da... Posted by Dom starejših občanov Ljutomer on Thursday, 16 April 2020

"Na sestanku smo se dogovorili, da nam bodo tudi v prihodnje pri delu pomagali zdravniki in usposobljeni izvajalci zdravstvene nege z bolnišničnimi izkušnjami, po umirjanju zadev pa se bo dodatno osebje počasi umikalo in se bo delo vračalo v ustaljene tirnice. Izpostavili smo, da je ključno, da stroka določi in izvede vse ukrepe za zajezitev okužb, pri tem ji bo dom nudil vso možno podporo," so zapisali.

V Sloveniji so do včeraj okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1248 osebah, umrlo je 61 ljudi. Novi podatki za sredo bodo znani v kratkem.

Gantar: Oskrbovanci, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, jo dobijo

Minister za zdravje Tomaž Gantar je na Twitterju sporočil, da vsi oskrbovanci domov za starejše občane, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo zaradi okužbe s koronavirusom, jo tudi dobijo, vsi so bili in bodo hospitalizirani še naprej. Za vse bolnike v Sloveniji veljajo enaki standardi.

Foto: STA

"Okuženi starejši občani, ki hospitalizacije zaradi blage oblike bolezni ne potrebujejo, vso potrebno oskrbo z strani okrepljenega zdravstvenega osebja dobijo v domovih starejših občanov. Stroka meni, da se okuženih oseb, ki hospitalizacije ne potrebujejo, po nepotrebnem ne seli. Nepotrebna selitev v bolnišnice, starejšim, ki so v večini nepokretni ali slabo pokretni, predstavlja prevelik stres in obremenitev. Slovenski domovi so kljub vsemu še vedno izredno kakovostni in starejšim nudijo najboljšo možno oskrbo," je dodal minister.