Od števila novih okužb odvisno, ali bo prišlo do sprostitve ukrepov

Svetovalna skupina v okviru ministrstva za zdravje bo danes ob upoštevanju podatkov o številu okuženih v zadnjih dveh dneh ter številu hospitaliziranih ocenila, ali se pozitivni trendi nadaljujejo, je na sredini večerni novinarski konferenci napovedal uradni vladni govorec Jelko Kacin.

Od sobote nekoliko omiljeni ukrepi

Vlada je sicer v minulih dneh napovedala morebitno sproščanje nekaterih ukrepov s prihodnjim ponedeljkom. V soboto bo tako začel veljati nov odlok, s katerim vlada dopušča nekatere športne aktivnosti v občini prebivanja in vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih zunaj občine.

Odprtje trgovin po vzoru Avstrije?

Minister za zdravje Tomaž Gantar je v sredo v povezavi z opuščanjem omejevalnih ukrepov zaradi pandemije izpostavil zadržanost. Povedal je, da prvi val rahljanja ukrepov pri nas vključuje tudi odprtje nekaterih trgovin z do 400 kvadratnimi metri po vzoru Avstrije in delo v gradbeništvu. Za zdaj se niso odločili za sproščanje javnega transporta ter odpiranje šol, vrtcev in fakultet.

Je pa vlada v sredo podaljšala veljavnost vozniških in prometnih dovoljenj do 17. junija ter prepovedala izvajanje tehničnih pregledov do 17. maja.

Gantar je v sredo povedal, da so predvidene sprostitve usklajevali z Nacionalnim inštitutom za zdravje in strokovno skupino ministrstva za zdravje ter s predstavniki gospodarstva in obrtne zbornice. Pri tem so postavili v ospredje odgovornost delodajalcev in zaposlenih, ki morajo poskrbeti za ustrezno varnost in organizacijo dela s ciljem preprečitve prenosa okužbe na delovnem mestu. (STA)