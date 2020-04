Za hotelirje uspešna poletna sezona izgubljena

Slovenski hoteli in druge turistične nastanitve so morali sredi marca v skladu z vladnim odlokom zapreti vrata. Okrevanje po epidemiji novega koronavirusa bo počasno, za zdaj lahko po oceni turistično gostinske zbornice poleti pričakujejo le med 20- in 50-odstotno zasedenost. Polno zasedena poletna sezona je izgubljena, se strinja Gregor Jamnik.

"Zasedenost hotelov v letošnjem poletju je zelo težko napovedati, saj je odvisna od različnih dejavnikov: kdaj bo prišlo do ponovnega zagona turistične panoge, kako hitro bo okrevanje, kaj se bo dogajalo z odpiranjem meja oz. kakšno bo stanje v sosednjih državah," so za STA opozorili v Turistično gostinski zbornici Slovenije. Pričakovanja hotelirjev so različna, saj bodo poleti predvidoma prevladovali domači gostje, ki pa so že do zdaj različne destinacije obiskovali zelo različno.

"Skladno s kratko anketo, ki smo jo izvedli med turističnimi ponudniki, trenutno prevladuje mnenje o zasedenosti kapacitet med 20 in 50 odstotki," so za STA pojasnili v zbornici. V zadnjih nekaj letih so bile, kot so spomnili, kapacitete v tem času na večini destinacij polno zasedene.

Okrevanje v tej panogi bo najdaljše

Po oceni zbornice je še nemogoče napovedati, kako bo epidemija novega koronavirusa prizadela poslovanje hotelov. So pa spomnili, da so se prvi izpadi rezervacij začeli že februarja, obenem pa se tej panogi napoveduje najdaljše okrevanje. "Trenutno so ocene izpadov za leto 2020 glede na leto 2019 med 30 in 50 odstotkov prometa, večji izpadi pa so predvideni na destinacijah, ki so močno odvisne od tujih gostov - tudi do 70 odstotkov," so zapisali. Sicer pa bo tudi po odprtju hotelov po ocenah zbornice del kapacitet zaradi premajhnega prometa ostal zaprt.

Hotelirji upajo, da bodo države odprle meje

Vse bolj postaja jasno, da je visoka poletna sezona s polno zasedenostjo kapacitet, kot smo jo poznali do zdaj, izgubljena, je poudaril predsednik Združenja hotelirjev Slovenije in direktor ljubljanskega hotela Slon Gregor Jamnik. "Hotelirji upamo, da se bodo države, ki imajo virus uspešno voden, uspele dogovoriti o odprtju kopenskih mej in vzpostavitvi letalskih povezav. Slovenski turizem je namreč izjemno odvisen od tujskega turizma, zato ne pričakujemo okrevanja, dokler bodo meje in mednarodno letališče Ljubljana zaprti," je povedal za STA.

Vse bolj postaja jasno, da je visoka poletna sezona s polno zasedenostjo kapacitet, kot smo jo poznali do zdaj, izgubljena, je poudaril predsednik Združenja hotelirjev Slovenije in direktor ljubljanskega hotela Slon Gregor Jamnik. Foto: STA

Hotelirji tako pozivajo vlado, naj začne dialog z državami, ki imajo virus dobro pod nadzorom, o odprtju medsebojnih mej in čimprejšnjem odprtju ljubljanskega letališča. "V naši okolici sta ves čas pandemije namreč odprti tako letališče Zagreb kot letališče Benetke," je za STA opozoril sogovornik.

Nekateri redno zaposleni bodo ostali brez dela

Analiza med člani združenja hotelirjev kaže tudi, da dela ne bo mogoče zagotoviti do 30 odstotkom redno zaposlenih v panogi, je opozoril Jamnik. Pri tem so bila podjetja predhodno že prisiljena prekiniti vsa začasna študentska in druga pogodbena sezonska dela za določen čas, piše STA.

Trije ukrepi za rešitev panoge

V turistično gostinski zbornici sicer izpostavljajo tri nujne ukrepe države za rešitev panoge. Prvi je podaljšanje ukrepov s področja delovne zakonodaje, kot je na primer čakanje na delo, vse do normalne zasedenosti kapacitet. Kot drugo predlagajo dodatne neposredne likvidnostne ukrepe za pomoč turističnim družbam, kot tretje pa intenzivno promocijo na domačem in bližnjih tujih trgih. Po Jamnikovih besedah hotelirji temu dodajajo še promocijo v tistih državah, s katerimi bo Slovenija ponovno letalsko povezana.