Slovenski pavšalisti v hrvaških kampih še brez odgovorov

Direktor Klinike Golnik Aleš Rozman je namreč pretekli teden napovedal, da po vsej verjetnosti letošnjega poletnega dopusta ne bomo preživljali v tujini, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen Evropejcem svetuje, naj z rezervacijo poletnih počitnic še počakamo, optimističen ni niti hrvaški minister za turizem Gari Cappelli. Pričakuje od 60- do 75-odstotni padec turistične panoge, sezono bi utegnili reševati šele avgusta in septembra. Nadeja se, da bi v tem času lahko ustvarili komaj od 25 do 30 odstotkov prihodkov lanske turistične sezone.

Nič kaj optimistične napovedi za Slovence, ki so v kampih na Hrvaškem drugi najštevilčnejši gosti, najbolj pri srcu so jim Istra in kvarnerski otoki.

Kampi na hrvaškem zaprti, odprtje napovedujejo sredi maja

Uprave nekaterih hrvaških kampov so si sicer želele vrata odpreti že za veliko noč oziroma vsaj do prvomajskih počitnic, ko večina slovenskih pavšalistov že postavlja svoja poletna domovanja, a jim je načrte prekrižala pandemija koronavirusa. Zato so tudi kampi, ki so odprti čez celo leto, v marcu zaprli vrata in čakajo na nova navodila.

Večina kampov je odprtje sprva prestavila na konec aprila, nekateri na sredino maja. A bolj verjetno je, da bodo kampi odprti šele v začetku junija, napoveduje Klemen Hren, urednik spletnega portala Avtokampi.si.

Na Hrvaškem sicer ni zakonske podlage o prepovedi delovanja kampov, vendar pa napovedujejo odprtje šele po tem, ko se bodo odprle tudi meje. Zdaj namreč velja, da morajo potniki po vstopu na Hrvaško za 14 dni v samoizolacijo, ob vrnitvi v Slovenijo pa v sedemdnevno karanteno na domačem naslovu.

"Dokler bodo veljale takšne razmere, se kampi na Hrvaškem zagotovo ne bodo odprli," napoveduje Hren, ki je z vodstvi kampov v dnevnem stiku. Iz večine kampov v Istri in Kvarnerju so mu sporočili, da slovenskim pavšalistom zdaj ni treba ničesar narediti, saj v večini primerov še nimajo podatkov o tem, kdaj bodo kampe sploh odprli oziroma kako bodo obračunali pavšale.

"A ker so kampi pri odločitvah povsem samostojni, so se nekateri odločili vztrajati pri pogodbah in rokih plačil, ne glede na višjo silo epidemije. To velja za nekatere kampe v okolici Medulina, na Lošinju in verjetno tudi za katerega od manjših kampov v Dalmaciji," opozarja Hren.

Nekateri so pavšal že plačali, a sploh ne vedo, kdaj ga bodo lahko koristili

Omeniti je treba tudi, da so številni stalni pavšalisti že vnaprej v celoti poravnali račun za sezonski najem parcele. Večina kampov namreč stalnim gostom ponuja popuste, če račune poravnajo do konca januarja tekoče sezone.

Preostalim pa Hren v trenutnih razmerah svetuje, da pavšala ne plačajo v polnem znesku oziroma se skušajo s kampi dogovoriti za plačilo po obrokih. "Trenutno vam nihče ne more zagotoviti, kdaj se bo sezona pričela. V primeru, da bodo zahtevali polno plačilo, pa lahko vi zahtevate pojasnilo, kako bodo obračunali dneve, ko kamp ne bo odprt," priporoča in poudarja, da kampi do zdaj še niso sporočili, kako bodo obračunali dneve, ko se pavšal ne bo mogel koristiti.

Znesek je namreč odvisen od vrednosti pavšala, števila vključenih dni v pavšalu in načina obračuna dni v visoki in nizki sezoni. Kampi po njegovih besedah celotnega zneska zagotovo ne bodo delili s številom dni od maja do septembra, temveč bodo verjetno za julij in avgust obračunali višji znesek kot za začetek in konec sezone.

Trije možni scenariji

Hren glede na trenutne razmere predvideva tri možne scenarije za pavšalni najem parcel:

V primeru, da se bodo kampi odprli do 1. junija, lahko sezono podaljšajo v jesen vse do krompirjevih počitnic. V tem primeru bi pavšalisti plačali poln ali delni pavšal, saj bi jim kampi zagotovili ustrezno število pavšalnih dni.

V primeru, da bi sezona trajala od julija do septembra, bi bilo možno plačilo delnega pavšala. V primeru vnaprej plačanega pavšala bi se del preplačanega zneska upošteval za prihodnjo sezono.

V primeru, da bi se začetek sezone zavlekel šele v julij ali celo avgust, pa bi se pavšalnim gostom omogočilo plačilo dnevnega kampiranja po rednih ali posebnih cenah, predvideva Hren.

Po epidemiji se bo spremenilo tudi kampiranje

Do kdaj bo trajala epidemija, ne ve nihče, lahko pa predvidevamo, da bo tudi kampiranje po njej nekoliko drugačno. Hren napoveduje, da bo bivanje v naravi še bolj zaželeno, kjer je nevarnost okužbe manjša kot v hotelih, več povpraševanja pa bo po manjših kampih v domači ali sosednji državi.

Prednosti takšnega načina preživljanja počitnic bodo ob upoštevanju varnostnih ukrepov prišle bolj do izraza, saj ni prisotnih težav s prezračevanjem npr. hotelskih sob oziroma skupnih prostorov. Še največja nevarnost okužbe preži pri uporabi skupnih sanitarij v kampih, kjer bodo na boljšem lastniki avtodomov, počitniških prikolic in najemniki mobilnih hišic z lastnimi sanitarijami.

Čehi se s Hrvati dogovarjajo o vzpostavitvi koridorjev

Po neuradnih informacijah češka vlada na predlog združenja turističnih agencij že proučuje možnosti za vzpostavitev posebnih koridorjev za organizirana dopustovanja čeških turistov. Pogovori naj bi potekali tudi s pristojnimi hrvaškimi organi. Hren ob tem poudarja, da bi morala tudi Slovenija odpreti meje za dopustnike na Hrvaškem, saj bo nenazadnje več kot sto tisoč slovenskih lastnikov počitniških nepremičnin težko prepričati v alternativo na slovenski obali.

Obenem vse slovenske kampiste poziva, da vsaj en konec tedna letos preživijo v enem izmed slovenskih kampov in tako pripomorejo k okrevanju slovenskega turizma. Po njegovem prepričanju sicer Slovenci sami ne moremo povsem rešiti domačega turizma.