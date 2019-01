Narod kampistov: v hrvaških kampih lani skoraj pol milijona Slovencev

Slovenci smo v kampih na Hrvaškem drugi najštevilčnejši gosti, najbolj so nam pri srcu Istra in kvarnerski otoki.

Strast Slovencev do bivanja v hrvaških kampih tudi lani ni pojenjala - nasprotno, še nekoliko zrasla je, kažejo podatki hrvaškega sistema za prijavo gostov eVisitor, ki so nam jih posredovali s slovenskega portala Avtokampi.si. V letu 2018 so namreč na Hrvaškem zabeležili 494.600 prihodov slovenskih kampistov, več je bilo le Nemcev - 855 tisoč.

Istra ima največje in najboljše kampe - ter največ kampistov

Med tujimi gosti hrvaških kampov je Istra daleč najbolj priljubljena destinacija, tam jih je kampiralo 51 odstotkov. Jasno, tako je tudi zato, ker ima ta del Hrvaške največ velikih kampov, prav tako so istrski kampi najbolj kakovostni, je pojasnil Klemen Hren s portala Avtokampi.si. Na drugem mestu po obiskanosti je z 19 odstotki Kvarner oziroma Primorsko-goranska županija, sledijo zadarsko, splitsko in šibeniško območje.

Slovenski kampisti imajo zelo radi kvarnerske otoke

Slovenska naklonjenost je medtem nekoliko bolj razporejena med Istro in Kvarner, v prvi so leta 2018 ustvarili 44 odstotkov slovenskih prenočitev, na Kvarnerju pa 26 odstotkov - tam so slovenskim kampistom zelo ljubi otoki Krk, Cres, Lošinj in Rab.

Iz podatkov je razvidno tudi, kako radi Slovenci kampirajo v Novalji na Pagu. Ta upravno spada v Liko, kjer smo Slovenci lani ustvarili pet odstotkov prenočitev, medtem ko je pri preostalih gostih ta delež nižji.

Pri Slovencih na prvem mestu Medulin, tesno na drugem pa Mali Lošinj

Med kraji se je po skupnem številu prenočitev vseh mednarodnih gostov na prvo mesto uvrstil Rovinj, sledita Funtana in občina Tar-Vabriga. Pri Slovencih je ta razpored spet nekoliko drugačen: največ prenočitev smo v 2018 ustvarili v kampih v Medulinu, tik za petami mu je Mali Lošinj, sledijo Umag, Vrsar in Funtana.

Za silvestrovo v hrvaških kampih več kot 600 Slovencev

In čeprav je jasno, da daleč največ kampiramo poleti, to ne pomeni, da je takšen oddih rezerviran le za topli del leta. Če sklepamo po podatkih iz hrvaških kampov, je namreč tam silvestrovalo kar 665 slovenskih gostov.

