Nova podražitev v hrvaških kampih: cene pavšalov v nebo

Pavšalisti v hrvaških kampih morajo za sezonsko postavitev prikolic odšteti od dva do pet tisoč evrov in več. Foto: Thinkstock

Število pavšalnih parcel v kampih na Hrvaškem se vsako leto zmanjšuje, ob tem pa se cene sezonskega najema zvišujejo. Nekateri sezonski najemniki parcel, tako imenovani pavšalisti, so od uprav kampov že prejeli cenike za prihodnjo sezono, drugi jih v strahu pred novimi podražitvami nestrpno pričakujejo. In kot kažejo prvi odzivi, bodo cene znova višje.

Kampiranje je med Slovenci od nekdaj priljubljen način preživljanja dopusta. Za nemškimi turisti so Slovenci drugi najštevilčnejši gosti v hrvaških kampih. Čeprav je bil oddih v neposrednem stiku z naravo nekoč cenovno dostopen vsakomur, pa tega danes ne moremo več trditi. Na kampiranje ljudje ne hodijo več zato, ker ne bi imeli denarja za hotel, ampak zato, ker je kampiranje postalo način preživljanja dopusta. To pa s pridom izkoriščajo naši južni sosedje.

Slovenci v hrvaških kampih ustvarimo tri milijone prenočitev

"Kampiranje je v zadnjih letih vse bolj priljubljeno, saj želijo ljudje, ki večino leta preživijo v mestih, počitnice preživeti v naravi. In ravno to omogočajo kampi z urejenimi parcelami in v zadnjih letih tudi z najemom mobilnih hišic. Slovenci zaradi bližine največkrat kampiramo v hrvaških kampih, kjer letno ustvarimo skoraj tri milijone prenočitev. Veliko se jih še vedno odloči za pavšalni najem parcel, čeprav so se cene pavšalov v zadnjih sezonah kar precej dvignile. Povpraševanje po prostih parcelah je večje od zmogljivosti kampov, saj so kampi v Istri in Kvarnerju večinoma omejili število pavšalistov, nekateri pa tudi ne sprejemajo več novih pavšalnih gostov," je pojasnil Klemen Hren, urednik spletne strani avtokampi.si.

Foto: Thinkstock

V kampih na hrvaški obali so do konca septembra letos po uradnih podatkih našteli 19 milijonov prenočitev oziroma dober odstotek več kot v enakem obdobju lani.

V zadnjih letih so zaradi vse večjega povpraševanja praviloma vsako sezono zviševali tudi cene. Tako za prehodne goste kot tudi stacionarne goste oziroma pavšaliste. Ti so morali vsako leto odšteti vsaj sto evrov več, ponekod bistveno več.

Delno zaradi posodabljanja zmogljivosti, prekategorizacije kampov, novih lastnikov, rasti priljubljenosti Hrvaške kot turistične destinacije, delno zaradi terorističnih groženj v turistično bolj obljudenih destinacijah in s tem povezanega porasta povpraševanja po hrvaškem morju.

Za pavšal od dveh do petih tisočakov

Cene pavšala so predvsem odvisne od lokacije, opremljenosti, dodatne ponudbe in števila oseb, ki jih ta vključuje. Tako morajo pavšalisti za polletno postavitev prikolic v hrvaških kampih odšteti od dva tisoč evrov do pet tisoč evrov in več.

V kampu Lanterna pri Poreču je na primer za parcelo v prvi vrsti že več sezon zapored treba odšteti 5.300 evrov. Številni kampi pa pavšala v prvi vrsti sploh ne ponujajo več. Ta je rezervirana zgolj za prehodne goste ali pa jo zasedajo vse bolj razširjene mobilne hišice in glamping šotori. V Dalmaciji so cene sicer nekoliko nižje.

Podražitve se obetajo tudi v prihodnji sezoni

Letošnja sezona se za pavšalne goste končuje, saj vrata zapirajo še zadnji kampi. Ob pospravljanju svojih počitniških domovanj je večina že v mislih pri prihodnji sezoni. Nekateri so od uprav kampov prejeli že cenike pavšalov za prihodnjo sezono, drugi jih v strahu pred novimi podražitvami nestrpno pričakujejo. In kot kažejo prvi odzivi, bodo cene v prihodnji sezoni znova višje.

Foto: Thinkstock "Za zdaj še vse cene pavšalov za sezono 2019 niso znane, glede na prve že objavljene cenike pa lahko rečemo, da bodo spet za nekaj odstotkov višje. Najbolj se bodo podražile parcele v prvih vrstah ob morju," napoveduje Hren.

V Selcah dražje za več kot 60 odstotkov

Tako bo zagotovo višja cena pavšala v kampu Selce pri Crikvenici, kjer bodo cene s 1.700 evrov poskočile na 2.800 evrov, za mobilne hišice pa celo na pet tisoč evrov.

Zvišale se bodo tudi cene pavšalov v kampu Mon Perin blizu Rovinja, kjer bo treba za parcelo v osrednjem delu kampa odšteti 2.700 evrov. V prvi vrsti ob morju je cena s 3.500 evrov narasla na pet tisočakov.

Po neuradnih podatkih nekajodstotna podražitev čaka pavšaliste v več kampih v Istri. Foto: Thinkstock Prav tako se bodo močno dvignile cene pavšalov v naturističnem kampu Istra v Funtani, ki ga bodo v sezoni 2019 spremenili v tekstilni kamp s petimi zvezdicami. Ob 670 urejenih kamping parcelah bo gostom omogočal tudi najem mobilnih hišic in glamping šotorov. Za parcelo ob morju bodo zahtevali 4.800 evrov, v notranjosti kampa pa 3.700 evrov.

Po neuradnih podatkih nekajodstotna podražitev prihaja tudi za pavšaliste v več kampih v Istri.

Na vrhuncu sezone manj gostov, zunaj sezone več

Po neuradnih podatkih je bilo sicer na vrhuncu turistične sezone v kampih nekaj odstotkov manj gostov kot lani. Se je pa povečalo število prenočitev zunaj sezone. A to pomeni tudi manjši zaslužek. V kampu Kovačine na Cresu naj bi bilo na primer avgusta praznih 90 mobilnih hišic in kar tisoč gostov manj kot v istem mesecu lani

Ker prehodni gostje lastnikom kampov prinesejo več denarja kot pavšalisti, bodo cene pavšalov v prihodnje verjetno še rasle.