Konec priljubljenih nudističnih kampov v Istri?

Poreško turistično podjetje Valamar Riviera je napovedalo, da bo konec septembra zaprlo nudistični kamp Istra Sunny v Funtani pri Vrsarju, prihodnjo sezono pa ga nameravajo prenovljenega odpreti kot luksuzno letovišče, namenjeno "oblečenim" gostom, poroča časopis Glas Istre.

Nudisti izrinjeni tudi iz Koversade?

Glas Istre še dodaja, da se podobna sprememba obeta tudi Koversadi, prvemu komercialnemu nudističnemu kampu v Evropi, odprtemu daljnega leta 1961. Rovinjsko podjetje Maistra, lastnik Koversade, naj bi po prenovi nudistom prepustilo le še delček kampa.

70. in 80. leta prejšnjega stoletja so veljala za zlato dobo nudističnega turizma na Hrvaškem, na tamkajšnji obali je bilo v tistem času 33 nudističnih središč, ki so zabeležila šest milijonov prenočitev na leto, navaja Glas Istre. Zdaj je na Hrvaškem ostalo 13 nudističnih kampov in naselij, ki letno ustvarijo dva milijona prenočitev.

Brez investicij v boljšo ponudbo je tudi gostov manj

Številke, ki jih ustvarja nudistični turizem na Hrvaškem, torej padajo, a v omenjenem časopisu opozarjajo, da je trend v preostanku Evrope ravno nasproten, saj nudistična letovišča tam opažajo rast. Težava hrvaških nudističnih kampov je po besedah Jerka Sladoljeva iz hrvaškega združenja za certifikacijo nudističnih kampov v tem, da vanje v zadnjih letih niso investirali in jih izboljševali, posledica pa je vse manjše število gostov. Kot je Sladoljev izpostavil za Glas Istre, je dokaz za to rovinjski nudistični kamp Valalta, ki mu je nemški vodnik ADAC prisodil pet zvezdic in ki prav zaradi kakovosti ponudbe posluje pozitivno.

