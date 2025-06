Tudi slovenska Istra in Kras sta raj za planince #video

Bi radi vstopili v svet planincev, pa menite, da še niste sposobni za vzpone v visokogorje? Potem sta slovenska Kras in Istra kot nalašč za prve ture. "Od izletov z otroki do izletov ljudi v tretjem življenjskem obdobju," izpostavlja Gorazd Gorišek, urednik prenovljenega planinskega vodnika Slovenska Istra in Kras, ki ga je napisal Milan Vinčec. "Tu ima vsak letni čas svoj čar. Pomladi je veliko cvetja, jeseni žarečih barv, predvsem ruja." Najin pogovor je potekal ob koči na Trstelju, ki je odprta ob koncih tedna.

Prenovljeni planinski vodnik Slovenska Istra in Kras Foto: Matej Podgoršek Z avtorjem in urednikom planinskih vodnikov Gorazdom Goriškem sva se odpravila na krajši pohod na Trstelj, ki je s 643 metri nadmorske višine najvišji vrh slovenskega Krasa. Tik pod njim je Stjenkova koča (610 metrov), ena redkih planinskih koč v tem delu Slovenije. "Na območju Krasa in Istre res ni prav veliko planinskih koč. Ena od teh je ta na Trstelju, druga je Tumova koča na Slavniku, tretja je na Kokoši, drugje pa koč ni. Je pa res, da smo bolj ali manj v urbanem svetu, kjer je dovolj druge gostinske ponudbe, tako da lačni in žejni ne bomo, tudi če nimamo prav veliko s sabo v nahrbtniku." Gorišek je urednik prenovljenega vodnika Slovenska Istra in Kras (Izleti po Primorski), ki je nedavno izšel ter je delo domačina in odličnega poznavalca območja Milana Vinčeca. Vodnik Planinske založbe odlikujejo zgoščeni, natančni in slikoviti opisi planinskih poti in izletov s ščepcem zgodovine in kulture.

Prenovljeni planinski vodnik

Izhodišče za najkrajši vzpon na Trstelj je vas Lipa. Foto: Matej Podgoršek Najin izlet je bil namenjen prav temu, da nam pove nekaj več o vodniku in tukajšnjih pešpoteh. "Prvi vodnik je izšel pred desetimi leti. Seveda se v tem času na poteh marsikaj spremeni, sploh v urbanem svetu, v visokogorju manj. Prinaša precej novih izletov, zdaj jih imamo 45. Prej jih je bilo manj kot 30. Z vodnikom smo zavili tudi čez mejo. Torej obiščemo še naše rojake v zamejstvu. V tržaški pokrajini gremo na Vojnik, na Sveti Lenart, na Grmado, po Napoleonovi poti, tu je še Rilkejeva pot, iz Nabrežine se spustimo po ribiški poti do morja in tako naprej," o prenovljeni različici vodnika, ki je za tretjino obsežnejši, razlaga Gorišek. "V novem vodniku smo sledili tudi novim tehničnim zmožnostim, tako da imamo tu tudi QR-kode poti in izhodišč. Uporabnik jo lahko poskenira in na telefonu mu pokaže, kje je izhodišče, kako priti do njega in samo pot."

"Tu ima vsak letni čas svoj čar"

Vzpon iz Lipe na Trstelj je prvoopisani v vodniku. Foto: Matej Podgoršek Prednost pešpoti na Krasu in v Istri je v tem, da jih lahko prehodimo v vseh letnih časih. "Tu ima vsak letni čas svoj čar. Pomladi je veliko cvetja, jeseni žarečih barv, predvsem ruja. No, že zdaj je tu na Trstelju pri Stjenkovi koči veliko ruja. Pozimi je pa, ko ne piha burja, zelo hvaležno, da se odpravlja na Primorsko, kjer je bolj primerno vreme. Snega običajno ni, ni premrzlo. Mogoče poleti ni najbolj primerno zaradi vročine, lahko pa startamo zgodaj, tako kot sva danes midva, da ni prevroče, ali izberemo dan, ko malo piha, da nas shladi in nam ni prevroče."

Trstelj je najvišji vrh slovenskega dela Krasa. Foto: Matej Podgoršek

"Od izletov z otroki do izletov ljudi v tretjem življenjskem obdobju"

Koča na Trstelju je odprta ob koncih tedna vse leto. Foto: Matej Podgoršek Predvsem pa so ture na Primorskem primerne za vse generacije in vse sposobnosti pohodnikov. "Od izletov z otroki do izletov ljudi v tretjem življenjskem obdobju. Poti so kratke, seveda lahko naredimo tudi kakšno daljšo obhodnico, ampak večinoma so pa krajše poti, ki trajajo eno ali dve uri. Pravzaprav so vsi cilji, vsi vrhovi lahko dostopni, veliko od njih tudi po cestah, tako da lahko izhodišče prilagodimo svojim zmožnostim, svojemu času, ki ga imamo na razpolago. Recimo, midva sva se pripeljala do Lipe, ki je dobre pol ure hoje pod Trsteljem in je ena najvišjih kraških vasi."

Pogled na Kras Foto: Matej Podgoršek Poti na Trstelj oziroma do Stjenkove koče je več (poglejte tudi na maPZS), v vodniku je opisana najkrajša iz vasi Lipa. "Vodi skozi prijazno kraško gmajno. Lepo uhojena pot. Parkiramo ob cerkvi sredi vasi, kjer je dovolj prostora, in se potem odpravimo do koče. Nekaj časa hodimo po stezi skozi gozd, potem se priključimo dostopni cesti in pridemo do koče. Od koče do vrha je še dobrih pet minut, kjer se nam odpre lep razgled na eni strani na Vipavsko dolino, na drugi strani čez Kras do Jadranskega morja. Kadar je dobra vidljivost, lahko opazimo tudi Julijce, Dolomite in še dlje. Na drugo stran pa pogled seže do Snežnika, Slavnika," pot in razglede na kratko oriše urednik vodnika.

Na Trstelj vodi še več drugih poti

Prek Črnih hribov gremo lahko s Trstelja na Cerje ali v obratni smeri. Foto: Matej Podgoršek Izpostavi še nekaj drugih poti na Trstelj. "Prva je iz Dornberka, ob potoku skozi vas Potok in istoimenski vodotok do zaselka Na Gori, kjer bomo na eni skali opazili maketo, pomanjšano podobo Aljaževega stolpa in Triglavskih koč pod njim. Za malo bolj izkušene oziroma za tiste, ki imajo več časa oziroma so bolj kondicijsko pripravljeni, priporočam pot od vzpetine Cerje, kjer je pomnik braniteljem Slovenije. Od tega pomnika se napotimo čez vzpetine Črnih hribov, katere najvišji vrh je Trstelj, in tam vmes je kar precej prijetnih vrhov. Vsak ima svojo označbo na vrhu, nekateri tudi vpisne skrinjice. Ta pot je zelo zanimiva. Če gremo od Cerja, je kakšne štiri ure hoje, za nazaj bomo rabili kakšne pol ure manj. Lahko pa tudi izlet kombiniramo, da gremo z dvema voziloma ali si na eno stran pripeljemo kolo, da gre potem samo eden po avto, lahko tudi z javnim prevozom, če se stopimo do kakšne večje vasi v dolini. Možnosti je veliko."