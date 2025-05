Klasični planinski zemljevidi in Knafelčeve markacije nas že desetletja vodijo po naših gorah, v zadnjih letih pa se vse več pohodnikov poslužuje tudi spletnih zemljevidov in aplikacij. Med slovenskimi planinci sta najbolj uporabljeni spletni strani in aplikaciji mapy.cz (po novem mapy.com) in Komoot (podobna je Strava, ki pa jo bolj uporabljajo kolesarji), a zdaj nam je na voljo tudi slovenski produkt - spletna stran za načrtovanje pohodov maPZS , na kateri dobimo tudi številne koristne informacije.

V zadnjih tednih so se številni slovenski planinci spoznali s spletnimi zemljevidi maPZS. Gre za spletno stran in ne za aplikacijo na telefonu. Z njo lahko načrtujemo turo, dobimo informacije o dolžini in višinskih metrih, o planinskih kočah ob poti, tudi o dostopnosti izhodišča z javnim prevozom in še o marsičem. Ker smo se pri uporabi številni precej mučili, so na Planinski zvezi Slovenije pripravili spletni seminar, na katerem je vodja projekta in urednik kartografije na Planinski zvezi Slovenije Andrej Stritar natančno razložil uporabo tega spletnega orodja. V spodnjem videu si lahko ogledate njegovo celotno predstavitev.

Foto: zajem zaslona Stritar je predstavil, kako nam maPZS koristi pri načrtovanju izletov, kako deluje, kako ga uporabljamo na telefonu in njegove funkcije na zaslonu računalnika in pametnega telefona. Portal maPZS opozarja tudi na zaprte planinske poti. Ni pa omejen zgolj na planinske poti, temveč tudi po drugih poteh v naravi in mestih. Deluje, kadar imamo vzpostavljeno povezavo z mobilnimi podatki oz. wifi, lahko pa si gpx za izbrano pot ali manjše območje vnaprej shranimo na telefon. Uporaben se zdi sestavljalnik poti, ko lahko načrtujemo svojo pot, denimo krožno, ko gremo po eni navzgor in po drugi navzdol ali pa povežemo več vrhov. Prikaže nam višine točk in razdalje med njimi.

Nadgradnja maPZS s podatki o voznih redih javnega potniškega prometa je bila izvedena v okviru projekta Z JPP do dolin in peš do višin. V maPZS so ikone vseh postajališč javnega prometa, klik nanje pa prikaže vozni red avtobusov in vlakov po Sloveniji.