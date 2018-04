Zakaj hrvaški kampi veljajo za boljše od slovenskih?

Foto: Thinkstock

ADAC-ov vodnik po evropskih avtokampih za leto 2018 je najvišjo oceno - pet točk - in naziv "superkampa" prisodil petim hrvaškim avtokampom, medtem ko slovenskih kampov s čisto petico ni.

Klemen Hren, urednik portala Avtokampi.si, ob tem poudarja, da gre za zelo pomemben vodnik, ki ga pri izbiri destinacije upošteva ogromno gostov: "Najvišja ocena je marketinško zelo pomembna, mnogi gostje dopustujejo izključno po najbolje ocenjenih kampih."

Kamp Šimuni na Pagu je eden od najbolje ocenjenih kampov na Hrvaškem. Foto: www.camping-simuni.hr Pet točk so si na Hrvaškem prislužili:

FKK kamp Valalta, Rovinj,

Kamp Val Saline, Rovinj,

Kamp Krk, otok Krk,

Kamp Šimuni, otok Pag,

Kamp Zaton, Nin, Zadar.

Med slovenskimi predstavniki sta v nemškem vodniku medtem dva (Terme Čatež in Natura - Terme Olimia) dobila oceno 4,5, trije (Bled, Šobec in Sončni gaj - Terme Banovci) pa oceno 4.

V Sloveniji "pademo" pri sanitarijah

"Slovenskim kampom zmanjka pri urejenosti sanitarij," je pojasnil Klemen Hren. "Sanitarije pri ocenjevanju prinesejo oziroma odnesejo veliko točk, kriteriji pa so zelo strogi. Med drugim pregledajo, kako velik je prostor, kjer je straniščna školjka, pa koliko umivalnikov je v njih glede na število oseb, ki jih kamp lahko sprejme."

Po Hrenovih besedah na tem področju v Sloveniji zaostajamo. "Ne dosegamo standarda, ki bi si ga želeli, vendar pa se marsikje za to trudijo in stanje izboljšujejo. So pa to velike investicije, zato je razvoj počasen."

Nemci in Nizozemci si tudi ob morju želijo bazen

Pri nemškem ocenjevanju je pomembna tudi bazenska ponudba, zaradi katere so visoko slovenski termalni kampi.

"V očeh gostov s severa, recimo Nemcev in Nizozemcev, je težava hrvaških kampov ta, da mnogi nimajo bazenov, ker so pač ob morju. Ti gostje pa kljub bližini morja hočejo bazen in jim je to odločilni dejavnik pri izbiri kampa. Nam se zdi to morda nekoliko smešno, a tako je," je pojasnil Hren in dodal, da prav zato mnogi hrvaški kampi gradijo oziroma so že zgradili tudi bazene.

Foto: Thinkstock

Urednik portala Avtokampi.si je še povedal, da je za goste vse pomembnejša tudi ponudba animacije v kampu, da si torej ne želijo le prostora, kjer bodo postavili šotor in imeli v bližini stranišče, ampak kamp, ki jim ponuja vse, kar bi dobili v urejenem letovišču.

"Na Hrvaškem temu kar sledijo," je dodal, "pojavljajo se že tudi nekakšni kampi v kampih, ki imajo ločene prostore za šotore, avtokampe in prikolice, pa ločene prostore za mobilne hiške in ločene prostore za glamping."