Istrski "kamp za bogataše": tako bo videti največji hrvaški glamping

Junija bodo v Istri odprli kamp, ki bo goste razvajal z luksuznimi namestitvami in dodatno vsebino, kot so savne in masaže.

Foto: arenacamps.com

V južni Istri, v neposredni bližini Pulja, Medulina, Premanture in rta Kamenjak, bodo to poletje goste začeli sprejemati v luksuznem kampu Pomer.

Glamping, največji tovrstni kamp na Hrvaškem, bo gostom ponujal osem različnih vrst namestitev, od luksuznih šotorov do hišk na drevesih. Skupno bo namestitev 196, sprejele bodo od dve do šest oseb, oprema v njih pa bo na najvišji ravni, je za časopis Jutarnji list povedala predstavnica podjetja Arena Hospitality Group, ki je lastnik kampa.

Med drugim bodo postelje opremljene s posteljnino iz egiptovskega bombaža, namestitve bodo klimatizirane ter imele kuhinje z mikrovalovno pečico, hladilnikom in zamrzovalnikom, avtomatom za espresso, vrhunskim glasbenim sistemom in televizijo, v modernih kopalnicah s prho in sušilnikom za lase se bodo gosti razvajali s prestižno kozmetiko, prav tako pa bo povsod na voljo brezplačen Wi-Fi.

Za luksuzni oddih bodo poskrbeli tudi z dodatnimi vsebinami, poroča Jutarnji list. Wellness na prostem bo ponujal masaže in kopeli ter savno, za rekreacijo so pripravili tečaje joge in fitnes na prostem, restavracija in bari na plaži bodo osredotočeni na zdravo hrano in pijačo.

V glamping, ki ga trenutno še prenavljajo, so vložili 5,5 milijona evrov, cene bivanja pa se gibljejo od okoli 150 evrov na noč za najmanjši šotor za dve osebi do 350 evrov na noč za šotor, ki sprejme do šest oseb.

