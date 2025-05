Kampiranje 2025: oprema, ki jo letos potrebujete

Kampiranje je med Slovenci eden bolj priljubljenih načinov dopustovanja. In ko razmišljamo o svobodi, ki jo ponuja kampiranje, si predstavljamo jutra ob jezeru ali morju, večere ob ognju in dneve brez urnikov. Vendar vsi, ki so že kdaj parkirali avtodom ali postavili šotor na neurejenem terenu, dobro vedo, da idila narave hitro dobi realne obrise – blatna tla, neravno podlago za mizo in poln šotor peska ali listja. Na prvi pogled morda majhne nadloge se lahko hitro spremenijo v vsakodnevno nadlego, ki vpliva na celotno izkušnjo.

Kampiranje postaja iz leta v leto bolj priljubljena oblika preživljanja prostega časa. Po podatkih Statističnega urada1 je bilo število prenočitev v Slovenskih kampih od leta 2010 dalje skoraj vsako leto višje.

Občutek spontanosti, ki je sicer čar kampiranja, se tako umakne improvizaciji in iskanju rešitev za osnovne izzive bivanja na prostem: kje postaviti mizo, da ne bo nihala, kam stopiti, da ne bomo umazali notranjosti šotora ali avtodoma, kako ustvariti kotiček, ki je hkrati praktičen in udoben.

Da bi ta doživetja res ostala prijetna, je prava rešitev v pametni opremi. Ena izmed ključnih inovacij, ki kampiranje dvigne na višjo raven udobja, so pohodne plošče Skaza – trajnostna, funkcionalna in estetska rešitev, ki ponuja stabilnost in red tam, kjer ga narava običajno ne predvideva.

Foto: Skaza

Pohodne plošče Skaza za stabilnost v vsakem kotičku narave

Pohodne plošče Skaza so namenjene vsem, ki cenijo red, čistočo in udobje tudi zunaj urbanega okolja. Izdelane so iz stoodstotno recikliranega postindustrijskega polipropilena, kar pomeni, da ne ponujajo le praktične rešitve, temveč so tudi pomemben korak k bolj trajnostnemu življenju na poti.

Foto: Skaza

Njihova največja prednost je hitrost in enostavnost uporabe. Brez orodja in priprave jih lahko sestavite kjerkoli: na travi, zemlji, pesku ali makadamu. Modularna zasnova omogoča, da si prostor oblikujete po svojih potrebah: kot trdno podlago pred vhodom v šotor ali avtodom, kot teraso za zunanjo mizo ali kot potko, ki preprečuje hojo po razmočenih ali razritih tleh.

Vsaka plošča prenese do tisoč kilogramov obremenitve, zato lahko nanje brez skrbi postavite tudi prikolico ali zapeljete z avtom. Njihova protizdrsna površina in odpornost proti vremenskim razmeram omogočata varno uporabo tudi v dežju, ob jezeru ali morju.

Foto: Skaza

Niko Medved, pomočnik direktorja podjetja Skaza, ob tem pojasnjuje: "Inovacija je nastala kot stičišče dveh strateških usmeritev, in sicer na eni strani razvojne ambicije in s tem razširitev našega produktnega portfelja, na drugi strani pa neposredno naslavljamo trajnostni učinek in doprinos našega podjetja. Ponovna uporaba postindustrijskega materiala zmanjšuje stroške odvoza odpadkov in zmanjšuje okoljski vpliv našega podjetja, hkrati pa iz 'odpadka' nastane nov izdelek z dodano vrednostjo, kar prinaša neposredni prihodek."

Uporabne tudi na vrtu

Ko se sezona kampiranja konča, pa pohodne plošče Skaza lahko uporabljajte doma. Njihova vsestranskost pride še posebej do izraza na domačem vrtu, kjer lahko služijo kot pametna rešitev za številne vsakodnevne izzive. Uporabite jih lahko za urejene poti med gredicami, kjer preprečijo hojo po razmočeni zemlji.

Foto: Skaza

Odlična izbira so tudi za prostor pred vrtno uto ali delavnico. Lahko jih uporabite kot stabilno podlago pod zunanjim žarom, domačim bazenom ali kot začasno parkirno površino, kjer ni urejenega dovoza.

Ker so izdelane iz kakovostnega materiala, odpornega proti vsem vremenskim razmeram, jih lahko pustite zunaj vse leto. Njihov dizajn v treh nevtralnih barvah, črni, rjavi in antracit, omogoča, da se vizualno lepo vključijo v vsak zunanji ambient.

Foto: Skaza

Tudi ob večjih dogodkih na domačem dvorišču, kot so pikniki, otroške zabave ali družinska praznovanja, pohodne plošče hitro ustvarijo urejen, raven in čist prostor, kjer lahko varno stojijo mize, stoli ali gostje – brez nevarnosti zdrsa, umazanih čevljev ali poškodovane trate.

S tem plošče Skaza postanejo dolgoročna naložba v več udobja, reda in funkcionalnosti ne le na poti, ampak tudi doma.

Brezkompromisna rešitev

Pohodne plošče Skaza so zasnovane z mislijo na vsakodnevno uporabo in resnične potrebe uporabnikov. So stabilna, vzdržljiva in cenovno dostopna alternativa tradicionalnim tlakovcem, lesu ali kompozitnim oblogam, vendar brez zapletene montaže, orodja ali čakanja na mojstre.

Njihova pametna konstrukcija in modularna zasnova omogoča hitro sestavljanje in prilagajanje različnim površinam. Uporabnik jih sestavi sam, kjerkoli jih potrebuje: na terasi, med vrtnimi gredicami ali ob bazenu.

Foto: Skaza

Skaza je s temi ploščami postavila nov standard, ne le v tem, kako razmišljamo o podlagi okrog doma, temveč tudi v tem, kaj pomeni združiti uporabnost, trajnost in estetsko vrednost v enem izdelku.

Pametna rešitev za shranjevanje hrane na poti

Izkušnjo kampiranja zaokroži še ena Skazina inovacija – Pick & Go set posode, ki je kot nalašč za vse, ki na poti cenijo red, kompaktnost in funkcionalnost. Komplet vključuje posode, krožnike, kozarce in pribor, ki se med seboj popolno zlagajo, zapirajo in zavzamejo minimalno prostora v prtljažniku ali kamp kuhinji.

Foto: Skaza

Zaradi vzdržljive zasnove in možnosti večkratne uporabe Pick & Go ne prinaša le več udobja, ampak tudi manj plastike za enkratno uporabo. Je idealna izbira za vse, ki prisegajo na trajnost, praktičnost in urejenost tudi na prostem.

Set je izjemno vzdržljiv, odporen proti udarcem in preprost za čiščenje, zato je idealen sopotnik tako za izlete ob koncih tedna kot za večtedensko potovanje z avtodomom.

Foto: Skaza

Foto: Skaza

Zakaj izbrati Skazino rešitev za kampiranje? Hitro sestavljive in estetske pohodne plošče.

Stoodstotno recikliran material z dolgo življenjsko dobo.

Primerno za avtodome, prikolice, šotore in vrtove.

Popoln komplet posode za potovanja in piknike.

Enostavna uporaba in brez kompromisov glede udobja. Če torej letos želite kampirati brez nepotrebnih skrbi, v udobju in z mislijo na okolje, so pohodne plošče Skaza in Pick&Go set rešitev, ki vam bo olajšala vsak izlet in vsako potovanje. Naj bo vaš naslednji oddih v naravi udoben, urejen in brez kompromisov. Naročite svoj komplet pohodnih plošč Skaza in Pick&Go set. Uporabite kodo za dodatni 15-odstotni popust*: SIOL

*Velja na celotni nakup v spletni trgovini Skaza, razen za električni kompostnik REENCLE.