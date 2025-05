Cene kampiranja v Evropi so letos po podatkih portala Camping v povprečju za blizu pet odstotkov višje kot lani. V Sloveniji, kjer je po izboru portala najbolj priljubljen kamp Plana pri Pivki, so se zvišale za dobre tri odstotke. Portal s sedežem v Berlinu je z informacijami o več kot 23 tisoč kampih eden največjih tovrstnih portalov v Evropi.

V povprečju bosta dva odrasla za nočitev v počitniški prikolici skupaj s plačilom električnega priključka ter lokalnih dajatev odštela od 14,18 do 40,40 evra, so na podlagi povprečnih cen kampiranja v 34 državah izračunali pri portalu. To je 4,75 odstotka več kot lani.

Cene v Sloveniji so po teh podatkih blizu vrha evropskih. Kot so sporočili s portala, se je povprečna cena nočitve za dve osebi v slovenskih kampih letos zvišala za 3,32 odstotka na 33,93 evra.

Najdražje na Hrvaškem in v Italiji

Najdražje kampe je mogoče najti v Italiji in na Hrvaškem (40,40 evra), višje kot v Sloveniji pa so povprečne cene še v Švici (39,23 evra), Avstriji (38,30 evra) in Španiji (34,27 evra).

"Kampiranje še vedno ponuja odlično razmerje med ceno in kakovostjo. Tisti, ki potujejo z manjšim proračunom, naj poiščejo lokacije stran od priljubljenih turističnih destinacij in izkoristijo kartice s popusti ter programe ugodnosti," je v sporočilu za javnost zapisal prvi mož portala Maximilian Möhrle.

V Albaniji lahko prenočite za 14 evrov

Spodnji del lestvice zasedajo kampi v Albaniji, kjer nočitev dva odrasla stane v povprečju nekaj več kot 14 evrov. Manj kot 20 evrov bo par za noč kampiranja odštel tudi v Turčiji, Severni Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Romuniji in na Češkem.

Na portalu je mogoče najti informacije o približno 23 tisoč kampih po Evropi, od tega 105 v Sloveniji. Med njimi je po izboru camping.info najbolj priljubljen Camping Plana & Bar 66, ki leži na vrhu hriba Plana pri Pivki tik ob glavni cesti, ki povezuje Postojno in Reko.

Na med Slovenci zelo obiskanem sosednjem Hrvaškem je najbolj priljubljen kamp po teh navedbah Polidor Family Camping Resort v bližini Bijele Uvale nekaj kilometrov od Poreča.

V Avstriji so izpostavili Camping Sonnenland Lutzmannsburg na Gradiščanskem, v Italiji Luxury Camping Schlosshof v bližini Merana, na Češkem Base Camp Medvedin - Autocamping Špindlermühle v najvišjem gorovju države ob meji s Poljsko, v Bosni in Hercegovini Auto Camp Green Park kakšnih 20 kilometrov južno od Mostarja, v Grčiji pa Camping Gythion Bay na Peloponezu. Ocenjevali so kampe v 34 državah.