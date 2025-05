Na dopust z električnim avtomobilom? To pa že ne! Je skrb upravičena ali pretirana?

Foto: Gregor Pavšič Hrvaške avtoceste in pokritost z električnimi polnilnicami je področje, ki se dotika tako večine slovenskih lastnikov električnih avtomobilov kot tudi tujih turistov, ki se proti Hrvaški poleti peljejo brez klasičnih avtomobilov. Razdalje so velike, zato brez vmesnega polnjenja ne gre – samo od Zagreba do Splita je avtocestna vožnja dolga več kot 400 kilometrov.

V zadnjih dveh letih smo se z električnimi testnimi avtomobili v Dalmacijo peljali štirikrat. Dvakrat s toyoto bZ4X (Zadar, Makarska), po enkrat pa z renault meganom (Zadar), kio EV6 (Zadar), volkswagnom ID.7 (otok Vis) in nissan leafom+ (Pag, Zadar). Polnilna infrastruktura je bila solidna, a predvsem poleti, ko je naval voznikov največji, pogosto ni zadostna. V primerjavi z lanskim letom se je področje ultrazmogljivih polnilnic, ki imajo moč več kot sto kilovatov, izboljšalo.

Foto: Gregor Pavšič

Lani smo se z volkswagnom ID.7 peljali iz Ljubljane na otok Vis in nazaj. Na poti do Splita smo baterijo za krajši čas polnili dvakrat, jo nato do sto odstotkov napolnili na Visu, ob vrnitvi pa baterijo dopolnili v Zadru (Ionity) in nato malenkostno še v Novem mestu (Tesla). Spodaj ponujamo nekaj napotkov za časovno učinkovito električno potovanje v Dalmacijo:

Odhod iz Ljubljane s stoodstotno napolnjeno baterijo.

Krajše polnjenje ob prihodu na Hrvaško (Bosiljevo) – od 15 do 20 minut.

Polnjenje Ionity v Gospiću ali Zadru – od 15 do 30 minut (odvisno od porabe, velikosti baterije …).

Do končne destinacije v srednji Dalmaciji ali do otokov polnjenja niso več potrebna; polnjenje na otoku oziroma v mestu bivanja do sto odstotkov pred vrnitvijo.

Ob vrnitvi polnjenje v Zadru (Ionity), nato še v Novem mestu (Tesla) – toliko, da je energije dovolj za pot domov.

Prednost imajo vozila s toplotno predpripravo baterije za takojšnje optimalno polnjenje (Tesla, koncern Volkswagen, Hyundai, Kia).

Teslini vozniki imajo v obe smeri še več možnosti izbire lastnih polnilnic, uporabijo pa lahko seveda tudi druge.

Cena? Na poti smo za hitro polnjenje plačali le 6,8 evra na sto prevoženih kilometrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Zaspal je hrvaški Elen, ki je celo ukinil polnilnico HPC pri Bosiljevem, na ta račun pa sta prevlado na hrvaških avtocestah z novimi naložbami dobila tako Ionity (do Splita polnilnice že na treh lokacijah) kot tudi Tesla (do Dalmacije 52 hitrih priključkov) – ta ima nekatere polnilnice odprte tudi za druge avtomobile. Oba ponudnika sta tudi cenejša od hrvaške konkurence (podobno je tudi v Sloveniji), ki pa ostaja nepogrešljiva zaradi lokalnih polnilnic v mestih in tudi na otokih.

Električna polnilna infrastruktura na Hrvaškem:

palec gor: vsako leto več zmogljivih hitrih polnilnic, več ponudnikov, ugodne cene ob sklenjeni naročnini, hitre polnilnice na otokih v Dalmaciji

vsako leto več zmogljivih hitrih polnilnic, več ponudnikov, ugodne cene ob sklenjeni naročnini, hitre polnilnice na otokih v Dalmaciji palec dol: Elen ima le eno polnilnico HPC (prek 100 kW), z izjemo polnilnic za voznike tesel ni polnilnic HPC (prek 100 kW) ob vrnitvi med Zadrom in Jastrebarskim, otoki v Kvarnerju so večinoma brez hitrih polnilnic

Kaj potrebuje voznik električnega avtomobila?

aktivirane aplikacije Elen, Ionity in Tesla (njihovi vozniki je ne potrebujejo)

sklenjeno naročnino z Ionity ali Teslo (če ne vozite tesle) – glede na večjo količino polnilnic je smiselna izbira Ionity

izogibanje gostovanju – najceneje je polniti neposredno pri ponudniku polnilnice, dodatek gostovanja je lahko tudi okrog 30-odstoten

polnjenje baterije do sto odstotkov na otoku oziroma v mestih zunaj avtoceste, kjer je elektrika cenejša

Kdaj je smiselna naročnina Ionity?

Osnovna naročnina Ionity (6 EUR) se poplača po pridobljenih 200 kilometrih dosega (ob povprečni porabi 18 kWh/100 km). Najvišja naročnina (12 EUR) se poplača po približno 260 pridobljenih kilometrih dosega. Pri osnovni naročnini je ena kilovatna ura cenejša za 17, pri višji pa za 26 centov. Ko se naročnina poplača, bo sto kilometrov dosega stalo manj kot osem evrov, pri srednji naročnini 9,5 evra, brez naročnine pa že skoraj 13 evrov.

Smiselnost naročnin je odvisna od prevoženih kilometrov in možnosti polnjenja na ciljni lokaciji (hotel, apartma, javna polnilnica v mestu ali ob trgovini).

Foto: Gregor Pavšič

Kje so najzmogljivejše polnilnice? Ionity je s ponudbo in ceno prehitel Hrvate.

Prvi je hitre polnilnice ob avtocesti proti Dalmaciji postavljal hrvaški Elen. Pred petimi leti sta bili do Zadra le dve, zdaj je ponudbe veliko več. Do Splita smo ob avtocesti našteli 13 možnosti hitrega polnjenja, še vsaj sedem pa jih je v bližnjih večjih mestih (Split ima štiri, Šibenik eno in Makarska dve). Trenutno ima le postajališče Žir zahod (pred predorom Sv. Rok) tudi polnilnico HPC (moč do 160 kW).

Ponudba Elena je torej omejena na klasične 50-kilovatne polnilnice, ki so danes na dopustniški poti predvsem izhod v sili. Pol ure postanka za počitek ob taki polnilnici omogoči le dobrih sto kilometrov dosega, na polnilnici HPC je za sto kilometrov dosega dovolj že deset minut ali celo manj.

Ionity ima svoje polnilnice pri Zadru, lani so jih dodali pri Gospiću, letos pa tudi pri Rašćanah nad Makarsko. Te polnilnice poleti najbolj oblegajo tujci, ki na daljši poti uporabljajo predvsem polnilnice Ionity. Kot že rečeno, so te tudi cenovno ugodne. Prek aplikacije je mogoče tudi videti, koliko priključkov je prostih.

Primerjava cen ponudnikov hitrih polnilnic za 500 kilometrov dosega (90 kWh):

Cena kWh (v EUR) mesečna naročnina (v EUR) cena za 90 kWh (v EUR) Ionity brez naročnine 0,70 / 63 Ionity naročnina 1 0,53 6 53,7 Ionity naročnina 2 0,44 12 51,6 Tesla lastniki 0,45 / 40,5 Tesla ostali naročnina 0,60 10 64 Elen 50 kW 0,45 / 40,5

Foto: PRIMA

Kaj je na poti ceneje? Elektrika ali dizel?

Kakšna bi bila realna cena 500 kilometrov na poti? Kot kažejo zgornje številke, jo najceneje odnesejo vozniki tesel. Cena za polnjenje za 500 kilometrov dosega stane okrog 50 evrov. Toda če izkoristimo še precej nižjo ceno hitrega polnjenja v mestih ali na otoku, se ta cena spusti vsaj na okrog 45 evrov. Ta znesek pa je primerljiv tudi ceni bencinskega ali dizelskega goriva na poti (poraba šest litrov na sto kilometrov), ki bi stala okvirno prav okrog 45 evrov.

To potrjuje tudi naša lanska pot do Visa in nazaj, ko je hitro polnjenje na poti stalo vsega 6,8 evra na sto kilometrov.

Hitre polnilnice - Elen (avtocestna postajališča do Dalmacije): Karlovac 1, Bosiljevo 2, Brinje 1, Janjče 1, Zir zahod 3 (2x HPC), Nadin 1, Prokljan 2, Kozjak 1, Raščan 2, Makarska 2, Split 4, Šibenik 1



Otoki - Elen: Brač 3, Hvar 2, Vis 2, Cres 1, Pag 1, Pelješac 2



Hitre polnilnice Ionity: Gospič 6, Zadar 4, Rašćane 4



Hitre polnilnice Tesla: Jastrebarsko 12, Karlovac 8, Otočac 6, Senj 6, Zadar 8, Split 6, Vrgorac 6

Z najmanj skrbmi na pot še vedno vozniki tesel

Brez večjih skrbi so vozniki Teslinih avtomobilov. Že pri Jastrebarskem je polnilni park z dvanajstimi polnilnicami, pri Karlovcu jih je osem, še po šest jih je pri Otočcu in Senju, osem pri Zadru, nad Splitom (Dugopolje) in Vrgoracem pa obakrat po šest. Od Zagreba do Splita ima torej Tesla na sedmih lokacijah 52 polnilnih priključkov.

Za preostale električne avtomobile so odprte polnilnice pri Jastrebarskem in Zadru. Priročne so tudi v Novem mestu (štiri polnilnice), kar je predvsem dobro ob vrnitvi iz Dalmacije.

Kako je na otokih?

Med hrvaškimi otoki ima največ hitrih polnilnic Brač (3), sledita Hvar in Vis (oba 2), po eno pa Cres in Pag. Korčula nima hitrih polnilnic. Dve je mogoče uporabiti tudi na polotoku Pelješac. Vse otoške polnilnice so Elenove, cena polnjenja pa znaša 45 centov na kWh (35 centov pri počasni polnilnici AC).