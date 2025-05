Velika novost pri vkrcavanju na trajekte na Hrvaškem

Hrvaški minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo Oleg Butković je v četrtek napovedal, da bodo 1. julija letos začeli s pilotnim projektom, v okviru katerega bodo imeli prebivalci otokov Lošinj in Cres prednost pri vkrcanju na trajekt. Poudaril je, da je novost usklajena s pristaniškimi upravami, Jadrolinijo, Agencijo za obalni linijski promet in mesti na obeh otokih.