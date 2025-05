Novosti, cene in trendi, ki jih morajo poznati slovenski kampisti na Hrvaškem

Hrvaška ostaja ena najbolj priljubljenih destinacij za slovenske ljubitelje kampiranja. Letošnja sezona prinaša kar nekaj novosti, ki bodo morda pretehtale pri izboru nove lokacije za dopust. Trendi gredo v smeri večje zasebnosti in udobja gostov, kar omogočajo celo zasebne sanitarije in bazeni na parceli. Po več zaporednih sezonah višanja cen so letošnje cene ostale na približno enakih ravneh kot lanske. Do pet odstotkov so višje v kampih, kjer so veliko investirali v posodobitve.

Hrvaška lahko v več kot 830 kampih po državi, večinoma na obali, naenkrat sprejme 255 tisoč gostov. To predstavlja kar četrtino odstotkov vseh turističnih prenočitev na Hrvaškem. Lastniki kampov v zadnjih letih veliko vlagajo v posodobitev kapacitet in širitev ponudbe tudi zunaj glavne sezone.

Klemen Hren, urednik portala Avtokampi.si, kjer redno spremljajo ponudbo kampov v Sloveniji, na Hrvaškem in v bližnjih državah, kot največje novosti letošnje sezone izpostavlja posodobitev naselja mobilnih hišk v kampu Aminess Sirena pri Novigradu, kjer bodo določene enote pridobile celo zaseben bazen z ogrevano vodo.

Kampi širijo ponudbo parcel z zasebnimi sanitarijami na parceli

V kampu Lanterna v Poreču je na voljo nekaj novih parcel za kampiranje, ki so jih opremili z zasebnimi masažnimi bazeni in sanitarijami. Pri slednjih gre za manjši zaseben ogrevan sanitarni objekt s straniščem in prho, katerega del sta tudi mini kuhinja in prostor za pomivanje posode. Ta koncept kampiranja se je po Hrenovih besedah v zadnjih letih izkazal kot zelo zanimiva novost. Prvi so se tega domislili v kampu Bijela uvala v Poreču, zdaj tovrstne parcele posodabljajo tudi v kampu Zelena laguna in v kampu Arena Stoja pri Puli, pojasni Hren.

V kampu Arena Stoja pri Puli je treba sredi julija za nočitev na parceli z zasebnimi sanitarijami odšteti 140 evrov. Upoštevali smo dve odrasli osebi in enega otroka. Foto: Kamp Arena Stoja

Hren med letošnje novosti uvršča še nov koncept nudističnega kampa Koversada v Vrsarju, ki so ga po več kot 60 letih razdelili na tekstilni in nudistični del. Dve tretjini, tudi otok pred kampom, sta po novem namenjeni gostom v kopalkah, le tretjina je ostala na voljo nudistom.

V kampu Amarin v Rovinju se gradi nov zunanji bazen, ki bo nared do glavne turistične sezone. Zunaj sezone bo gostom na voljo tudi nov notranji bazen.

V kampu Arena Stupice pri Premanturi so na novo uredili parcele v delu kampa ter jih opremili z vodo in elektriko. Okoli sto starih mobilnih hiš so zamenjali z novimi.

V Kvarnerju je največja novost popolna preobrazba kampa Aminess Atea v Njivicah, ki bo gostom na voljo od sredine junija. Gre za povsem nove parcele, mobilne hiške, bazenski kompleks s tobogani in športni center.

V Dalmaciji bodo v kampu Amadria Park v Šibeniku od 1. julija naprej na voljo nove mobilne hiške z zasebnimi bazeni.

Vse več kampov stavi na mobilne hiške z zasebnim bazenom, nekateri celo z ogrevano vodo. Foto: Avtokampi.si Hren poudarja, da večina gostov v Istro in na Kvarner prihaja s počitniškimi prikolicami in avtodomi, ki si želijo večje urejenosti in več udobja v kampih. Vse večjo priljubljenost mobilnih hišk pripisuje dejstvu, da lahko kampi z njimi podaljšalo sezono in privabljajo goste, ki bi sicer dopustovali v apartmaju ali hotelu.

Cene prilagajajo povpraševanju

Vlaganje v posodobitev ponudbe pa poleg pomanjkanja delovne sile in vsesplošne draginje posledično pomeni tudi višje cene kampiranja. Hrvaška je po podatkih nemškega avtokluba ADAC postala najdražja država za kampiranje v Evropi. Povprečna cena za družinsko kampiranje, ki vključuje najem parcele, elektriko in vodo, po njihovih izračunih znaša 62 evrov na dan. Sledi Italija s 60 evri in Slovenija z 58 evri. Čeprav kampiranje že dolgo ne velja več za najcenejši dopust, pa številni Slovenci spanja pod zvezdami ne želijo zamenjati za spanje na udobnih posteljah apartmajskih namestitev, katerih cene so lahko tudi nižje od kampov.

Hren sicer po več zaporednih sezonah višanja cen kampov zatrjuje, da so letošnje cene ostale na približno enakih ravneh kot lanske. Do pet odstotkov višje cene je zaznal le v kampih, kjer so veliko investirali v posodobitve. Ob tem spomni, da večina boljših kampov nima več klasičnih cenikov, temveč cene prilagajo povpraševanju. "Ni nujno, da bo cena na današnji dan enaka ceni sredi julija. Cene se lahko spremenijo tudi večkrat na teden. Če je prostih parcel le za vzorec, cene lahko poletijo," opozarja.

Okvirno velja, da so cene kampiranja v Dalmaciji nižje od kampov v Istri in Kvarnerju. Gre predvsem za manjše kampe v družinski lasti, ki so večinoma še ohranili stik z naravo in lastniki niso pretiravali z luksuzom. Kljub nižjim cenam je ponudba še vedno kakovostna.

Dva vrhunca sezone, ki se jim raje izognite

Cene kampiranja se med kampi zelo razlikujejo, prav tako je cena močno odvisna od termina. Prvi vrhunec sezone bodo letos predstavljale binkoštne počitnice v Nemčiji, ki letos trajajo od 7. do 22. junija. Drugi vrhunec pa tradicionalni višek poletne turistične sezone, ki traja od 15. julija do 20. avgusta.

Foto: Avtokampi.si Hren zato slovenskim kampistom svetuje, naj se gneči in visokim cenam izognejo z izbiro ustreznega termina. "Najboljši termin za poletni dopust je med 20. junijem in 15. julijem. To sicer ne velja le za Hrvaško, ampak tudi za Italijo in Grčijo. Podobno velja za Posočje, ker v tem terminu še ni nizozemskih gostov, ki množično prihajajo po 12. juliju."

Hren poudarja, da je o okvirnih cenah kampiranja v hrvaških kampih na pamet nehvaležno govoriti, zato izpostavi konkreten primer. V Valkaneli pri Vrsarju, ki je med Slovenci zelo priljubljen kamp, bo družina z enim otrokom v terminu od 28. junija do 5. julija na standardni parceli odštela 58 evrov na dan, za boljšo parcelo bližje morju pa cena naraste na 70 evrov. V glavni poletni sezoni se cena dvigne na 80 evrov.

Rezervacijo naredite čim prej

Zaradi povečanega povpraševanja je priporočljivo rezervirati parcele vnaprej, še posebej v priljubljenih kampih. Tako posluje večina kampov v Istri in Kvarnerju. Nekateri kampi znesek rezervacije po končanem dopustu odštejejo od končnega zneska, nekateri ne. Če si gostje zaželijo konkretno številko parcele, rezervacije običajno ne vračajo. Obstajajo tudi kampi, ki rezervacij parcel sploh ne nudijo, a teh je izjemno malo. To v primeru, da točnega datuma dopusta ne moremo predvideti vnaprej, predstavlja celo prednost, saj se kakšna prosta parcela praviloma vedno najde.

Če poletni dopust načrtujete po 20. juliju, Hren rezervacijo svetuje že zdaj, saj večjih popustov v glavni sezoni ni pričakovati.

Pavšalni najemi parcele

Število parcel, namenjenih pavšalistom, je vsako leto manjše in številni kampi, predvsem v Istri in Kvarnerju, ne sprejemajo več novih pavšalistov. Za sezonski zakup parcele v kampih bo po Hrenovih besedah letos treba v povprečju odšteti od tri do štiri tisoč evrov. Letos so se pavšali večinoma podražili od 150 do 250 evrov. Lokacija kampa, parcela ob morju, njena opremljenost in velikost pa lahko ceno pavšala podražijo tudi za več tisočakov. Parcele ob morju lahko po ceniku dosežejo celo do osem ali devet tisoč evrov, a te se v praksi le redko oddajo pavšalistom. Bolj so zanimive za goste, ki letujejo krajši čas.

V kampu Lanterna v Poreču, ki se med drugim lahko pohvali z ogrevanimi bazeni in športnim centrom, cena pavšalnega najema na primer znaša od 5.200 do 5.800 evrov, na parceli ob morju do 7.800 evrov.

Pomembno je, da pred podpisom pavšalne pogodbe preverite vse pogoje in morebitne dodatne stroške, saj se ti lahko med kampi precej razlikujejo.

Mobilne hiške tudi po 500 evrov dnevno

Cene dnevnega najema mobilnih hišk v hrvaških kampih znašajo od 130 evrov navzgor, a tedenski najem boste težko našli za manj kot tisoč evrov. Za hiško z zasebnim bazenom v terminu od 28. junija do 5. julija lahko dnevni najem naraste do 550 evrov, v višku sezone pa še bolj.