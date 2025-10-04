Plačali so več tisoč evrov za križarjenje, ladja ne obstaja

Obljuba o življenju na morju se je spremenila v nočno moro. Potniki z vsega sveta so plačali več tisoč evrov za potovanje, ki se ni nikoli začelo, in zdaj zaman poskušajo dobiti povrnjen denar.

"Zavrzite svoj trenutni življenjski slog čez krov!" je obljubljal oglas za Victoria Cruises Line (VCL), podjetje, ki se je predstavljalo kot prva cenovno dostopna bivalna križarka na svetu, poroča BBC.

Kabine naj bi stale približno 3.840 ameriških dolarjev (okoli 3.550 evrov) na mesec za triletno potovanje po 115 državah. Potniki naj bi lahko ostali na ladji, kolikor dolgo bi želeli.

Za Dennisa in Taryny Wawn iz avstralskega Pertha je oglas na Facebooku prišel ravno ob pravem času, načrtovala sta namreč upokojitev in ju je misel o domu na morju navdušila.

Resničnost: ladja sploh ne obstaja

Tri leta kasneje ladja še vedno ni izplula. Kot se je izkazalo, VCL sploh ne poseduje niti nima v najemu ladje, ki jo oglašuje.

Dennis in Taryna Wawn sta le dva izmed več deset oškodovancev, ki po poročanju BBC-ja še vedno čakajo na vračilo svojih varščin.

Nekateri bodoči potniki so šli še dlje, prodali so svoje domove, oddali hišne ljubljenčke in svoje imetje spravili v skladišče. Ena ženska je celo uspavala bolnega psa, ker je verjela, da bo več let živela na morju.

Drug par se je medtem moral preseliti v dom za starejše, saj zaradi slabšega zdravja ne more več čakati na križarjenje, ki morda nikoli ne bo izplulo.

"Ljudje, ki so plačali varščino za to križarjenje, so kupili sanje … in te so se spremenile v pravo nočno moro," je za BBC dejal Adam Glezer, vodja podjetja za zaščito potrošnikov. Prepičan je, da je "to, kar je storil VCL, gnusno."

Tožbe, pritožbe in preiskave

Oškodovani potniki so se obrnili na podjetje, nekateri so vložili tožbe, drugi pa pobude pri državnih potrošniških organih. Eden od njih je celo pisal ameriškemu FBI-ju.

Podjetje Victoria Cruises Line je za BBC pojasnilo, da še vedno potrebuje več strank, preden lahko najemne ladjo, zato še naprej oglašuje križarjenje.

VCL trdi, da so bili kupci ob rezervaciji seznanjeni s pogoji glede zasedenosti in da podjetje ni nikogar zavajalo ali oškodovalo. Dodali so še, da so nekaterim strankam celo svetovali, naj ne prodajo svojih domov za plačilo varščine.

Upanja je konec

Mnogi, ki so se prijavili, so izgubili upanje, da bo ladja kdaj odplula, ali da bodo svoj denar še kdaj dobili nazaj.

Za zdaj ostaja odprto vprašanje, ali bo projekt sploh kdaj zaživel ali pa bo končal kot še ena morska prevara, ki je potnikom ukradla njihove sanje o življenju na odprtem morju.