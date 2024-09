Prvi nudistični kamp v Evropi, Koversada v Vrsarju, bodo od leta 2025 razdelili na tekstilni del – Koversada Covered, in nudistični del – Koversada Uncovered, so sporočili iz podjetja Maistra, ki upravlja še druge kampe v okolici Vrsarja in Rovinja. Obenem tudi ne bo več mogoč pavšalni najem parcel. "Njihovi načrti ogrožajo dolgoletno tradicijo naturizma, po katerem je Koversada znana," se je odzvala skupina državljanov in sprožila peticijo za ohranitev Koversade kot popolnoma nudističnega kampa. "Koversada je tudi simbol svobode, naravnosti in spoštovanja človeškega telesa," še poudarjajo podpisniki, ki nasprotujejo delitvi kampa.

"Predvidena delitev kampa na tekstilni in nudistični del ogroža edinstveni značaj Koversade ter njeno dolgoletno tradicijo. Naturizem kot življenjska filozofija spodbuja sprejemanje sebe in drugih, spoštovanje okolja in svobodo izražanja. Če bodo kamp razdelili, obstaja nevarnost izgube tega občutka skupnosti in obiskovalci ne bodo mogli več uživati ​​v enakem sproščujočem okolju," sporoča skupina državljanov z imenom Koversada FKK.

Koversada, po nudizmu znana že od leta 1961, naj bi po novem imela tekstilni del na začetku kampa na strani mesta Vrsar, in nudistični del pri Limskem kanalu. V novem tekstilnem delu bo po načrtih 500 parcel, 141 novih premium mobilnih hišic, več prenovljenih sanitarnih objektov in tudi velika restavracija ter nov prostor za zabavo in animacijo.

V nudističnem delu kampa Koversada so že letos uredili 470 parcel, uredili pa bodo še novo restavracijo ter nov prostor za šport in rekreacijo. V načrtu je še prenova recepcije ter v prihodnjih letih tudi prenova vil in druge izboljšave.

Koversado nameravajo razdeliti na dva dela, kar je na noge dvignilo skupino aktivistov. Foto: Guliverimage

Aktivisti: Naturistični turizem pušča minimalen ekološki odtis, z novimi načrti tega ne bo

Naturistični turizem prispeva k trajnostnemu turizmu, saj naturisti na splošno cenijo in varujejo naravo ter puščajo minimalen ekološki odtis, so poudarili podpisniki peticije.

"Koversada je pomembna destinacija, ki prispeva k lokalni skupnosti in gospodarstvu, vendar tako, da ne obremenjuje okolja. Izguba statusa FKK bi lahko privabila turizem, ki ni v skladu s temi vrednotami, ter s tem porušila harmonijo med človekom in naravo, ki jo spodbuja Koversada," so navedli.