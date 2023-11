Na plažah na območju Pulja bo prihodnja kopalna sezona bolj spodobna, so se odločili tamkajšnji mestni svetniki in z večino glasov potrdili odlok, ki med drugim uvaja prepoved nudizma in uživanja žganih pijač na plažah.

Preden so sprejeli to precej strogo novo ureditev, so v mestnem svetu opravili burno razpravo. Nekateri mestni svetniki so bili namreč prepričani, da gre za preostre prepovedi, drugi pa so trdili, da gre za "civilizacijski napredek".

"S tem odlokom želite nudizem označiti za moralno nesprejemljiv. Ljudje na urejene plaže in v mesto ne prihajajo goli, zakaj bi jim prepovedovali, da v morju in soncu uživajo tako, kot jim je všeč," je kolege vprašala Dušica Radojčić, mestna svetnica iz vrst stranke Možemo, ki se ji je zdelo sporno tudi, da na plažah prepovedujejo pitje žganih pijač, medtem ko vino in pivo ostajata dovoljena.

"Džin tonik lahko spiješ v baru na plaži, zunaj njega pa ne. Kaj smo s tem dosegli? Zdi se mi, da Monty Python s to mestno upravo postaja resničnost," je izjavila po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina.

Z njo pa se ni strinjal mestni svetnik iz stranke SDP Igor Belas. "Nič nimamo proti 'toplesu', proti nudizmu pa. Marsikje se je pogledalo skozi prste, ker so te plaže pogosto med dvema javnima plažama, nikjer pa ne piše, da gre za nudistično plažo," je svoje nasprotovanje nudizmu pojasnil Belas, ki se strinja tudi s prepovedjo pitja žganih pijač na plažah, ker "se ve, kam peljeta džin tonik in juice vodka, ko se začne zabava. Vemo, kako se to konča."

Kako bodo na plažah dejansko vzdrževali red, preganjali nudiste in preverjali, kaj ljudje na plažah pijejo, še ni jasno.

