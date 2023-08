Plačljivi ležalniki, ki zasedajo plaže, razburjajo domačine

Prebivalci grških otokov zahtevajo prost dostop in dovolj prostora na plažah, kjer jih zdaj ovirajo množice ležalnikov in senčnikov, namenjenih oddaji turistom.

Po grških otokih in drugih priobalnih krajih se je začelo širiti protestno gibanje domačinov, ki glasno izražajo nezadovoljstvo s kilometri ležalnikov in senčnikov, posejanih po njihovih plažah. Najprej je prekipelo prebivalcem otoka Paros, ki opozarjajo, da je zaradi plačljivih ležalnikov na plažah vse manj prostora za tiste, ki želijo tam uživati brezplačno.

"Domačini uživamo v tukajšnjem miru in nočemo, da nam plaže zasedejo podjetja, ki jih zanima le denar, ne pa narava," je za Reuters dejal eden od domačinov, "nočemo, da so plaže zasedene s senčniki in gromozanskimi ležalniki, ki so povsem v nasprotju s preprostostjo tega otoka."

Foto: Reuters

Plaže so v Grčiji javno dobro, lahko pa zasebniki oziroma podjetja pridobijo koncesijo za oddajanje ležalnikov in senčnikov na njih. Protestniki na Parosu so za Reuters poudarili, da za par ležalnikov in senčnik zaračunavajo tudi po sto evrov na dan, ob tem pa se številni koncesionarji ne držijo začrtanega območja, kjer naj bi jih postavljali, ampak zasedajo tudi preostanek plaž. Prostora za tiste, ki bi radi na plažo brezplačno položili svojo brisačo, je tako vse manj.

"Prišli smo v miru, radi bi vam le sporočili, da zahtevamo svojo pravico do brezplačnega dostopa do plaže," je udeleženec enega od protestov v preteklih tednih kričal po megafonu, ko se je sprehajal med ležalniki na plaži Marcello na Parosu. Reuters ob tem poroča, da se je primera (ne)upravičenega zasedanja prostora na plažah že lotilo tožilstvo.

Foto: Reuters

Protesti so se medtem s Parosa razširili tudi na druge priljubljene letoviške točke po Grčiji. Na Naksosu, Parosovem sosedu, so se protestniki organizirali v skupini na Facebooku, ki ima že več kot pet tisoč članov, in vložili uradno pritožbo glede stanja na plažah. "Plaže so tako polne tega pohištva, da je za mnoge od tistih, ki ležalnika niso hoteli najeti, zmanjkalo prostora," so opozorili.

