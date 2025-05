Slovenija premore kar 125 kampov, največ na Goriškem in v Posočju, sledita Primorska in Gorenjska. Z večjimi vlaganji se v letošnji sezoni ne morejo pohvaliti, kljub temu so cene v povprečju nekoliko višje kot lani. Tričlanska družina bo za kampiranje s šotorom v glavni turistični sezoni odštela od 50 do 80 evrov na noč.

Upravljavci slovenskih kampov so bili s poslovanjem v lanski sezoni zadovoljni. Skupno so našteli 2,37 milijona prenočitev, kar pomeni 14 odstotkov vseh ustvarjenih prenočitev v Sloveniji. Pred letošnjo poletno sezono pričakujejo podoben ali nekoliko boljši obseg poslovanja, veliko bo seveda odvisno tudi od vremenskih razmer.

Razmere so se stabilizirale

Kampi v Sloveniji so predvsem priljubljeni med tujimi gosti, domači so v manjšini. Tudi pri nas narašča priljubljenost glampinga, zato ga vse več kampov uvaja kot alternativo klasičnemu kampiranju. Potem ko se je zanimanje za kampiranje v času epidemije covid-19 močno povečalo, urednik portala Avtokampi.si Klemen Hren trenutne razmere opisuje kot stabilne. "Prodaja avtodomov in počitniških prikolic se je ustavila. Nemški gostje se zaradi napetih geopolitičnih razmer bolj odločajo za dopustovanje v lastni državi," pojasnjuje.

Večjim slovenskim kampom smo poslali vprašanja o letošnjih novostih in morebitnih podražitvah. Odgovore smo prejeli le od treh, vsi trije pa so potrdili malenkostno zvišanje cen. To utemeljujejo predvsem z višjimi stroški poslovanja.

V Ankaranu prenovili dvoje sanitarij in zamenjali mobilne hiške

V kampu Adria v Ankaranu, ki velja za enega izmed vodilnih kampov na slovenski obali, so letos prenovili dva sanitarna objekta in stare mobilne hiške zamenjali z novimi. Čeprav parcele za pavšalni najem niso polno zasedene, so letos zvišali osnovno ceno pavšala za okoli sto evrov. Ta se giblje od 3.550 evrov do 4.100 evrov.

Lani je bilo na primer treba za parcelo v velikosti od 110 do 125 kvadratnih metrov odšteti štiri tisoč evrov, letos sto evrov več. Če ima prikolica poleg baldahina še nadstrešek, se cena parcele zviša za 400 evrov, za drugi avto je treba odšteti dodatnih 300 evrov. Skupaj torej 4.800 evrov za sezono. O vzrokih za dvig cen niso odgovorili.

Za sezonski najem največje parcele v kampu Adria v Ankaranu, ki traja od 12. aprila do 12. oktobra, boste z dodatki odšteli blizu pet tisoč evrov. Foto: Avtokampi.si V še enem obmorskem kampu v Luciji so se pred sezono po njihovih navedbah osredotočili predvsem na ureditev obstoječe ponudbe kampa in na dvig kakovosti storitev. "Cene so podobne kot lani. Minimalni dvigi so posledica zvišanja stroškov energentov, materiala in dela," so pojasnili za Siol. Tričlanska družina s šotorom bo morala v prvi polovici avgusta na standardni parceli z elektriko ob minimalno treh nočitvah odšteti okoli 220 evrov oziroma 73 evrov na noč. Cena pavšalnega najema parcele se za fizične osebe giblje od 3.500 evrov do 4.800 evrov. Okoli polovica gostov je slovenskih, druga polovica prihaja iz bližnjih držav.

V kampu Šobec se lahko pohvalijo z novim sanitarnim objektom in zasebnimi kopalnicami v enem izmed sanitarnih objektov. Uredili so tudi parcele v premium coni ob reki Savi, postavili nov leseni most čez reko in uredili protipoplavno zaščito. Pavšalni najem parcele za sezono znaša 4.120 evrov. Tričlanska družina bo za kampiranje na neparceliranem delu kampa z elektriko v glavni sezoni odštela okoli 80 evrov na noč.

V kampu River Camping Bled nov plavalni bazen

V sosednjem kampu River Camping Bled so obstoječemu bazenu dodali nov plavalni bazen. Potrebe po posodabljanju sanitarnih objektov nimajo, saj obratujejo šele peto leto. So pa povečali otroško igrišče z manjšim nogometnim igriščem. Zatrjujejo, da so cene v glavnini ostale enake lanskim, za en evro na noč so podražili ceno oseb in parcel v glavni sezoni. Podražitev utemeljujejo z naraščajočimi stroški poslovanja. Povprečna cena kampiranja znaša 65 evrov na noč, k temu je treba prišteti še 2,5 evra turistične takse za vsako osebo. Pavšalnega najema parcel ne ponujajo. Največ gostov imajo iz Nemčije in držav Beneluksa, opažajo pa porast gostov iz Češke in Poljske. Slovenskih gostov je do pet odstotkov.

Med letošnjimi novostmi je tudi 15 novih parcel za avtodome in prikolice v Slovenia Eco Resortu pri Kamniku, kjer gostom ob Kamniški Bistrici sicer že dalj časa ponujajo najem glamping hišic. Dodatno je na voljo skupen sanitarni objekt.

V kampu v Ukancu od letos mogoča rezervacija

V nekdanjem kampu Zlatorog v Bohinju, po novem Camp Bohinj, gostom letos prvič omogočajo možnost rezervacij, ki doslej niso bile mogoče. S tem so po njihovih navedbah gostom zagotovili več udobja in predvidljivosti pri načrtovanju dopusta. Prav tako so uredili nove parcele, ki jih kamp doslej ni imel, s tem pa razširili možnost izbire in izboljšali organizacijo prostora. Tričlanska družina z otrokom do 14. leta bo morala za nočitev v lastnem šotoru z elektriko in turistično takso odšteti 62 evrov. Pavšalnega najema parcele nimajo v ponudbi, vsi gostje lahko kampirajo le kot dnevni gosti.

V kampu Bled v Zaki bo tričlanska družina za kampiranje v glavni sezoni odštela okoli 68 evrov.

Nekoliko cenejši so kampi v Posočju. V kampu Liza v Bovcu bi na primer tričlanska družina odštela 55 evrov.

Kampi v Posočju v višku sezone nabito polni

Hren za kampe na Gorenjskem in v Posočju priporoča zgodnjo rezervacijo, saj je naval tujih gostov v višku sezone od 15. julija do 20. avgusta izjemen. Kampi so praktično nabito polni. Slovenskim gostom tako priporoča, naj se na dopust, če se le da, odpravijo od 20. junija do 15. julija.

Hren kot prednost kampov v slovenskih termah izpostavlja, da je v ceno kampiranja vključeno tudi kopanje v termah. V Čateških toplicah bi na primer cena za tričlansko družino znašala med 60 in 70 evrov na noč.