Hrvaški kampi kljub višjim cenam v pričakovanju podobne sezone kot lani

Hrvaška lahko v okoli 835 kampih po državi, večinoma na obali, naenkrat sprejme 255.000 gostov. Ker nekateri kampi vse več vlagajo v kakovost, to pomeni višje cene in večje parcele, s tem pa manj razpoložljivih mest, je za STA pojasnil direktor Kamping združenja Hrvaške Adriano Palman. V združenju letos pričakujejo podobno sezono kot lani.

Zanimanje za kampiranje v Evropi po besedah Adriana Palmana že nekaj let narašča, kar je dodatno spodbudila pandemija covida-19, ko so se gostje vrnili k zelenemu in trajnostnemu turizmu v popolni varnosti in neposrednem stiku z naravo.

Direktor Kamping združenja Hrvaške ob tem izpostavlja, da je bilo že lani mogoče občutiti rahlo normalizacijo teh trendov, ki se bo po njegovi oceni nadaljevala tudi letos. Pri tem ima v mislih zlasti tisti del gostov, ki so v času pandemije odkrili kampe, zdaj pa se vračajo k starim načinom dopustovanja, od čezoceanskih letov do drugih vrst namestitve, kot so na primer hoteli.

Direktor Kamping združenja Hrvaške Adriano Palman poudarja, da so hrvaški kampi danes med najbolj kakovostnimi v Sredozemlju, v zadnjem desetletju pa so kakovost drastično dvignili. Foto: STA "V našem sektorju zato računamo, da bi lahko sezona po večletni rasti zdaj prešla v fazo normalizacije, in glede na številke pričakujemo ponovitev lanske sezone," je prepričan Palman.

Trend zgodnjih rezervacij

Hrvaški kampi so po njegovih besedah vse do začetka marca zaznavali zelo močan trend zgodnjih rezervacij, ki mu je nato sledila mirna faza. Trend rezervacij se bo po mirnejšem obdobju po njegovih ocenah okrepil pred samo sezono, pri čemer ponavlja, da glede na dosedanje napovedi ni razloga, da ne bi pričakovali realizacije enakega števila nočitev kot lani.

V tej fazi tudi še ni mogoče govoriti o polni zasedenosti zmogljivosti, saj gre za rezervacije, ki jih je še vedno večinoma mogoče brez stroškov tudi odpovedati, opozarja.

Kamping zmogljivosti že vrsto let ostajajo bolj ali manj nespremenjene. Na eni strani se po besedah direktorja združenja sicer zmanjšuje število parcel zaradi vlaganja v kakovost v nekaterih kampih in s tem povečanja površine parcel in naložb v nove objekte. Po drugi strani pa se vsako leto odpre nekaj manjših družinskih kampov in vsakih nekaj let tudi nov srednje velik kamp, ki te izgube kompenzirajo.

Hrvaška lahko sicer v svojih kampih naenkrat sprejme 255.000 ljudi v okoli 835 objektih, od zasebnih kampov do kampov pa vse do velikih kampov za oddih.

Zelo različne cene pavšalov

Palman poudarja, da so hrvaški kampi danes med najbolj kakovostnimi v Sredozemlju, v zadnjem desetletju pa so kakovost drastično dvignili. Največje število in najbolj kakovostne kampe je mogoče najti v Istri, ki pokriva približno polovico zmogljivosti kampiranja in ustvari polovico vseh nočitev v kampih v državi. Sledi Kvarner z otoki oz. primorsko-goranska županija, ki pokriva okoli petino zmogljivosti in podoben delež nočitev, najmanj kampov pa je v notranjosti države.

Gostje lahko v kampih bivajo v šotorih, prikolicah, avtodomih, objektih za glamping in celo v apartmajih, v ponudbi pa je tudi okoli petina mobilnih hišic od skupnega števila parcel.

Del parcel v kampih je namenjen pavšalistom. Letni pavšal za štiri, včasih pa tudi do šest oseb običajno vključuje prostor za prikolico, elektriko, uporabo sanitarij, ponekod pa tudi prezimovanje in vodo.

Cene pavšalov se med kampi zelo razlikujejo. Oblikovanje cene je po Palmanovih besedah odvisno od individualnega položaja posameznega podjetja, njegovih specifičnih okoliščin, lokacije, kakovosti, investicij in stroškov, gospodarskih gibanj in podobno. "Vsako podjetje ima svojo poslovno politiko," pravi Palman in dodaja, da ima vsak lastnik kampa z visokimi cenami parcel ali dnevnega kampiranja svoje razloge za to.

"Gre za ekstremne situacije, ki pa imajo zagotovo svoje razloge, med katerimi so lahko visoka kakovost, izjemno dobra lokacija, veliko povpraševanje ali podobno," pojasnjuje in poudarja, da takšne cene zagotovo ne predstavljajo povprečja.

Kamping združenje Hrvaške sicer ne spremlja cen, je pa podroben seznam cen pavšalov v hrvaških kampih v februarju objavil slovenski portal Avtokampi.si.

Kot izhaja iz njihove analize, cene letnih pavšalov za kamping parcele na Hrvaškem znašajo od okoli 2500 evrov pa do 9500 evrov. Med 7350 in 9500 evrov je denimo treba odšteti za najdražjo parcelo blizu morja ali bazena v kampu Padova na Rabu, v kampu Krk Premium na Krku pa med 7040 in 9100 evrov.

Najcenejše parcele je po drugi strani mogoče najti v kampu Preko mosta na Lošinju, kjer je parcela za štiri osebe na voljo od 2200 evrov. Kar nekaj kampov na Jadranu ponuja parcele za letni pavšal med 2500 in 3000 evri, vendar so takšne parcele skromnejše in bolj oddaljene od morja.

Kot so v analizi še ugotovili na portalu Avtokampi.si, so se cene pavšalov tako kot lani tudi letos dvignile, zvišanja pa so zelo različna. V kampih v Premanturi, Novigradu, Savudriji, Poreču, Punatu in na Cresu so se zvišale za od 100 do 200 evrov, v kampih v Vrsarju in Fažani od 300 do 400 evrov, na Lošinju nekje med 500 in 700 evrov.

Število parcel, namenjenih pavšalistom, je vsako leto manjše in številni kampi, predvsem v Istri in Kvarnerju, ne sprejemajo več novih pavšalistov.

Lani je bilo po navedbah portala še nekaj prostora v kampih Park Umag, Lanterna, Valkanela, Bi Village, Pineta v Fažani, v kampih v Premanturi in Medulinu ter v kampu Medveja pri Opatiji. Ni pa več možen pavšal v kampih Amarin in Porton Biondi v Rovinju in kampu Pila v Punatu na otoku Krk.

Kampi na Hrvaškem so lani sicer skupno zabeležili skoraj 21,5 milijona nočitev. Slovenci so v njih ustvarili tri milijone nočitev, kar je za tri odstotke več kot leta 2022. Najbolj priljubljeni kampi pri Slovencih so na Lošinju, v Umagu, Novalji, Medulinu in Vrsarju.