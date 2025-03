Župani Zgornje Gorenjske so bili po današnjem srečanju z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem zadovoljni z novico, da naj bi po spremembi zakona občine lahko same odločale glede kaznovanja kampiranja na črno. Z ministrom so se dogovorili tudi za nadaljnje sodelovanje pri obvladovanju prometnih zamaškov in drugih varnostnih izzivov.

Gorenjske turistične občine so vrsto let opozarjale na prenizke kazni za nedovoljeno kampiranje. Ob pripravi sprememb zakona o javnem redu in miru so bile neprijetno presenečene nad osnutkom predloga, po katerem bi bilo sankcioniranje zaradi vključitve pogoja vznemirjanja še težje, medtem ko bi se globe zvišale le minimalno. Kot kaže zdaj, so na ministrstvu prisluhnili pripombam iz javne razprave.

Kazni po novem z občinskimi odloki

Minister je namreč danes pojasnil, da bodo vprašanje divjega kampiranja uredili na način, kot so to želele tudi same občine, in sicer da bodo pristojnostni glede kaznovanja prepuščene lokalnim skupnostim, ki bodo to področje urejale s svojimi odloki.

Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica Gregor Jarkovič računa, da bodo tako lahko v turističnih občinah, kjer je nedovoljeno kampiranje pereč problem, tistim, ki želijo tako preživljati dopust, z globami dali jasno sporočilo, da tovrstno početje na tem območju ni zaželeno.

Blejski župan Anton Mežan je napovedal, da bodo, ko bo zakon to omogočal, na Bledu poskrbeli, da bodo imele globe odvračalni učinek. Podobno je napovedala tudi kranjskogorska županja Henrika Zupan, ki računa, da se bodo zgornjegorenjske občine glede globe uskladile. S težavami kampiranja izven kampa oziroma v naravi pa se srečujejo tudi v Posočju in ob morju.

Župani so na današnji redni koordinaciji, na katero so povabili ministra Poklukarja in v. d. generalnega direktorja Policije Damjana Petriča, razpravljali tudi o drugih izzivih. Minister je napovedal okrepitev sodelovanja za preprečevanje nedovoljenega ravnanja v Triglavskem narodnem parku.

Specifika Gorenjske so tudi velike prireditve, kakršna je Planica. Minister je z župani spregovoril tudi o protiterorističnih ukrepih. V luči takšnih napadov v tujini si želi sodelovanja občin, da bi na različnih prireditvah onemogočali oziroma omejevali dostop vozil do prireditvenih prostorov.

Promet je poseben izziv

Posebno pozornost so na sestanku namenili prometnim izzivom. Turistični tokovi in tranzitni promet namreč hromijo promet po gorenjski avtocesti in skozi Jesenice. Ob tem velja, da policija skupaj z redarji že nekaj let skuša zagotavljati, da tranzitni promet ostane na glavnih prometnicah, saj sicer zastane tudi celoten lokalni promet, težava pa je tudi dostop do bolnišnice.

Upajo, da se bo stanje izboljšalo, ko bosta v funkciji obe cevi karavanškega predora, vendar pa zastoje povzroča tudi mejna kontrola na avstrijski strani. Kot je povedal minister, se zato z avstrijskimi kolegi večkrat pogovarja o tem, da bi ob takšnih zastojih, ko se kolona na avtocesti včasih vije vse do Radovljice, pospešili kontrole.

Jeseniška policijska postaja ostaja na mejnem platoju

Kot je še napovedal, bodo na Gorenjskem pred turistično sezono imeli še pripravljalni sestanek vseh organov, ki skrbijo za varnost, kar je bila tudi želja jeseniškega župana Petra Bohinca. Minister pa ni mogel ustreči želji občine, da bi se policijska postaja z mejnega platoja znova preselila v center Jesenic in bila tako bliže ljudem. Pojasnil je namreč, da investicija v novo jeseniško policijsko postajo trenutno ni med prednostnimi nalogami.

Prometni zastoji se poleti znova obetajo tudi na območju Bleda, kjer prav tako vztrajajo, da lokalne ceste ne morejo služiti za obvoze, zato bodo tudi v letošnji sezoni po napovedi župana zaprte za tranzitni promet. Pod Vršičem pa bodo še pred vrhuncem letošnje turistične sezone postavljene prometne zapornice, vendar jih bodo začeli uporabljati šele septembra, da ne bi bilo prometnih kolapsov, je povedala kranjskogorska županja.